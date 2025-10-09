Η ανησυχία των Βρυξελλών ότι ένα ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στραφεί προς την ακροδεξιά αναζωπυρώθηκε απότομα αυτή την εβδομάδα, καθώς η πολιτική κρίση στη Γαλλία που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται υπό εξαιρετικά μεγάλη πίεση μετά την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια του πρωθυπουργού του να σχηματίσει μια λειτουργική κυβέρνηση, η οποία κατέρρευσε σε μόλις 14 ώρες, και με τις νέες εκλογές τους επόμενους μήνες, αν όχι εβδομάδες, να φαίνονται όλο και πιο πιθανές, σημειώνει το Politico.

Τόσο σε προεδρικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η νίκη του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λε Πεν είναι πλέον πιθανή, πράγμα που σημαίνει ότι μια ευρωσκεπτικιστική, ακροδεξιά προσωπικότητα ενδέχεται σύντομα να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, προσθέτοντας τη φωνή της στον αυξανόμενο χορό των λαϊκιστικών, δεξιών φωνών.

«Έχουμε μια ήπειρο που έχει βιώσει πόλεμο, lockdown, μια μορφή ελαφριάς δικτατορίας στη Βουδαπέστη, είμαστε συνηθισμένοι να συνεχίζουμε να λειτουργούμε με πολλά σοκ», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ΕΕ

Αλλά «η Λεπέν είναι διαφορετική», εκτίμησε, αναφερόμενος σε μια ευρέως διαδεδομένη εκτίμηση στις Βρυξέλλες ότι μια ριζική αλλαγή στην ηγεσία της Γαλλίας θα είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ΕΕ.

Ενώ η ακροδεξιά πιέζει τον Μακρόν να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές, τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας αυξάνουν επίσης την πιθανότητα πρόωρων προεδρικών εκλογών, εάν ο Μακρόν αναγκαστεί κάποια στιγμή να παραιτηθεί -κάτι που ο ίδιος έχει αποκλείσει κατηγορηματικά, δεσμευόμενος να παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της θητείας του το 2027.

Εάν το Εθνικός Συναγερμός αποκτήσει εκτελεστική εξουσία στη Γαλλία, αυτό θα προστεθεί στα προβλήματα της ΕΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, στο οποίο ήδη συμμετέχουν ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και ο Ρόμπερτ Φίτσο της Σλοβακίας, και πιθανόν σύντομα θα προστεθεί και ο Αντρέι Μπάμπις μετά την πρόσφατη εκλογική του νίκη στην Τσεχία.

Η πρόσφατη λαϊκιστική έξαρση απειλεί να εκτροχιάσει τις πολιτικές του μπλοκ σε κρίσιμους τομείς, με ιδιαίτερα έντονες ανησυχίες όσον αφορά τη Ρωσία και την αμυντική πολιτική. Τόσο ο Όρμπαν όσο και ο Φίτσο έχουν εμποδίσει τις προσπάθειες της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Μπάμπις έχει δεσμευτεί να καταργήσει την πρωτοβουλία για την προμήθεια πυρομαχικών στην Ουκρανία, να αμφισβητήσει τα σχέδια του ΝΑΤΟ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και να αντιταχθεί στην Επιτροπή σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία -η οποία βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της Λεπέν.

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στην αύξηση της βοήθειας προς το Κίεβο, κατηγορώντας τον Μακρόν για πολεμοκαπηλεία όταν, για παράδειγμα, πήρε θέση αντίθετη με την ευρωπαϊκή σκέψη και πρότεινε την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Αν και η Γαλλία δεν είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, η ρητορική του Μακρόν για την Ουκρανία έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στήριξης της εμπόλεμης χώρας και ενίσχυσης της άμυνας της Ευρώπης, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο μιας κυβέρνησης της ΕΕ. Μόλις αποχωρήσει, «αυτό θα τεθεί σε κίνδυνο -γνωρίζουμε ότι η Λεπέν δεν θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή».

Ο Εθνικός Συναγερμός έχει αντιταχθεί σθεναρά στην άποψη του Μακρόν όσον αφορά την πιθανή κοινή χρήση της πυρηνικής ομπρέλας της Γαλλίας ή τη συγκέντρωση στρατιωτικών πόρων καθώς ο πόλεμος επεκτείνεται στην ήπειρο.

Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα στο τηλεοπτικό κανάλι LCI αν τα γαλλικά πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν κάποια μέρα να σταθμεύσουν στη Γερμανία ή την Πολωνία, η Λεπέν απάντησε: «Και μετά τι θα γίνει;»

Επανέλαβε επίσης τις προηγούμενες δεσμεύσεις της να αποχωρήσει από την ενοποιημένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ, αν και υποσχέθηκε να συνεχίσει τη συνεργασία με τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σημαντικές στρατιωτικές αποστολές.

Το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία

Το χειρότερο σενάριο μπορεί, φυσικά, να μην πραγματοποιηθεί ποτέ, καθώς, ο Εθνικός Συναγερμός δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει τα εκλογικά εμπόδια που το περιορίζουν συνεχώς.

Στο ιδιόμορφο γαλλικό εκλογικό σύστημα δύο γύρων, τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζονται από περισσότερο από το 50% των ψηφοφόρων στον δεύτερο γύρο για να κερδίσουν. Αυτό το όριο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ξεπεραστεί για τη Λεπέν και τους οπαδούς της, καθώς οι ψηφοφόροι διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων είχαν μέχρι τώρα κίνητρο να ενωθούν πίσω από τους υποψηφίους του mainstream για να κρατήσουν μακριά την ακροδεξιά -αν και με μειωμένο περιθώριο.

Παρόλα αυτά, ο Εθνικός Συναγερμός έχει καταγράψει εξαιρετικά κέρδη και είναι πλέον η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της κάτω βουλής, ελέγχοντας μαζί με τους συμμάχους της περίπου το ένα τέταρτο των εδρών. Το 2017, όταν ο Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά, είχε μόνο μια χούφτα έδρες.

Ακόμη και στην τρέχουσα πολιτική αναταραχή, η κατάκτηση της απόλυτης πλειοψηφίας είναι δύσκολη, λέει ο Ματιέ Γκαλάρ από το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Ipsos.

Ωστόσο, το έντονα διχασμένο πολιτικό τοπίο σημαίνει ότι το λεγόμενο Ρεπουμπλικανικό Μέτωπο, στο οποίο άλλα κόμματα συμμαχούν ενάντια στην ακροδεξιά μεταξύ των δύο γύρων για να την κρατήσουν σε απόσταση, φαίνεται σοβαρά αποδυναμωμένο.

Σύμφωνα με την Opinionway, ο Εθνικός Συναγερμός συγκεντρώνει σήμερα περίπου 33% (ποσοστό παρόμοιο με αυτό που έλαβε στις κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους) σε πιθανές μελλοντικές κοινοβουλευτικές εκλογές, ενώ το μετριοπαθές αριστερό μπλοκ εκτιμάται ότι συγκεντρώνει 18% έως 24% και το κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν ακολουθεί τρίτο με 14% έως 16%.

Εάν το κόμμα της Λεπέν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία σε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές, ή πλησιάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, ο προστατευόμενός της, Ζορτάν Μπαρντελά, θα είναι σε θέση να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και να διορίσει μια ακροδεξιά κυβέρνηση.

Αυτό σημαίνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα προεδρεύσει της θέσης της Γαλλίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, όπου εκπρόσωποι των κυβερνήσεων διαπραγματεύονται νόμους από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ακροδεξιά στις Βρυξέλλες

Ενώ όλοι στις Βρυξέλλες έχουν στο μυαλό τους τις προεδρικές εκλογές, οι άνθρωποι «υποτιμούν εντελώς το πώς θα ήταν μια γενική αντιπαράθεση» στο Συμβούλιο, δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη Γαλλία να προσπαθεί να μπλοκάρει τη νομοθεσία που προέρχεται από την Επιτροπή σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Μια μελλοντική ακροδεξιά Γαλλία θα εξακολουθούσε να είναι μειοψηφία, τουλάχιστον για την ώρα.

«Στον τομέα των αυτοκινήτων, για παράδειγμα, θα έχουν μόνο τους Ούγγρους στο πλευρό τους. Θα χάσουν. Στο Mercosur, θα χάσουν», δήλωσε αξιωματούχος, αναφερόμενος σε ένα σχέδιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της ομάδας Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί στις 5 Δεκεμβρίου.

Το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από την Ευρώπη είναι αν οι πολλαπλές μορφές δεξιού λαϊκισμού του ηπείρου μπορούν σε κάποιο σημείο να συνενωθούν για να σχηματίσουν μια μειοψηφία που θα μπλοκάρει τη λειτουργία της ΕΕ.

Ο Γκαλάρ από την Ipsos δήλωσε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι απίθανο να συμβεί βραχυπρόθεσμα, παρά τα υψηλά ποσοστά που συγκεντρώνουν τα ακροδεξιά κόμματα στις επικείμενες εκλογές.

«Αν κοιτάξετε άλλες χώρες, θα δείτε ότι οι καταστάσεις είναι στην πραγματικότητα αρκετά διαφορετικές», είπε. «Για παράδειγμα, στην Ολλανδία, με την πρώτη ματιά, το Κόμμα για την Ελευθερία του Γκέερτ Βίλντερς προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αλλά πιθανότατα θα λάβει σημαντικά λιγότερα ψήφους από ό,τι στις τελευταίες εκλογές», πρόσθεσε.

Οι λαϊκιστές εθνικιστές είναι επίσης πιθανό να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις εκλογές του επόμενου έτους στη Σουηδία και την Ουγγαρία, όπου ο Βίκτορ Όρμπαν επιδιώκει την επανεκλογή του. Στις γερμανικές εκλογές του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, οι ψηφοφόροι έδωσαν στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει επιτύχει ποτέ σε εθνικό επίπεδο, με 21% των ψήφων, καθιστώντας το, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας.

«Ο πιο στρατηγικός τρόπος να το δούμε είναι να κατανοήσουμε ότι κάθε χώρα θα έχει, λίγο πολύ, τη δική της λαϊκιστική περίοδο», δήλωσε ο Γκρεγκουάρ Ρους, διευθυντής προγραμμάτων για την Ευρώπη και τη Ρωσία στο think tank Chatham House στο Λονδίνο. «Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι αυτές οι περίοδοι δεν θα συμβούν όλες ταυτόχρονα», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.