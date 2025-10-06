Η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη ανατρέψει δύο γαλλικές κυβερνήσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Δεν χρειάστηκε καν να «πατήσει τη σκανδάλη» για να «εξοντώσει» και την τρίτη, σημειώνει το Politico σε ανάλυσή του.

Η ακροδεξιά ηγέτιδα ήταν επιθετική τη Δευτέρα, μετά την αποτυχία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των συμμάχων του στην τελευταία τους προσπάθεια να σχηματίσουν μια κυβέρνηση που θα μπορούσε να βγάλει τη Γαλλία από την πολιτική και οικονομική κρίση. Οι κεντρώοι φιλελεύθεροι είναι πλέον σε απόλυτη αναταραχή και οι κορυφαίοι συνεργάτες της Λεπέν στο κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» μπαίνουν σε κλίμα προεκλογικής εκστρατείας.

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, καθώς έβγαινε από μια συνάντηση με τη Μαρίν Λεπέν, επαναλαμβάνοντας τις προτροπές προς τον Μακρόν να προκηρύξει αμέσως νέες κοινοβουλευτικές εκλογές.

Ο πρόεδρος είναι πιο απομονωμένος από ποτέ, μετά την παραίτηση του μακροχρόνιου συμμάχου του, του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, το πρωί της Δευτέρας, ο οποίος είχε ανακοινώσει το προηγούμενο βράδυ τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης.

«Τον καλώ να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου», τόνισε η Λεπέν. «Το αστείο τελείωσε, η φάρσα κράτησε αρκετά... Με την παράλογη μάχη του ενάντια στους θεσμούς, ο Εμανουέλ Μακρόν βάζει τη χώρα σε μια τρομερά περίπλοκη κατάσταση».

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι τόσο της Λεπέν όσο και του Μπαρντελά κλήθηκαν στην έδρα του κόμματος στα προάστια του Παρισιού για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα τη Δευτέρα το πρωί, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Λεκορνί. Η Λεπέν, που είναι λάτρης των γατών, έφερε ένα γατάκι στην κρίσιμη συνάντηση, σημειώνει το Politico.

Ο διορισμός του Λεκορνί αποτελούσε την τρίτη προσπάθεια του Μακρόν να βρει μια διέξοδο από την κρίση που προκλήθηκε από την ατυχή απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, στο οποίο οι κεντρώοι του Μακρόν και οι σύμμαχοί του ελέγχουν μόνο το ένα τρίτο περίπου των εδρών.

Η αριστερά και η ακροδεξιά ελέγχουν τα υπόλοιπα δύο τρίτα, αλλά κινούνται σε αντίθετες πολιτικές κατευθύνσεις, καταστέλλοντας εκ των προτέρων κάθε προσπάθεια των διαδοχικών κυβερνήσεων να ξεπεράσουν το αδιέξοδο εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης.

«Τώρα περιμένουμε τη διάλυση (σ.σ. της Εθνοσυνέλευσης)», δήλωσε μετά τη συνάντηση ένας από τους κορυφαίους συμβούλους της Λεπέν, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνάντηση έλαβε χώρα για να συζητηθούν τα μηνύματα σχετικά με την ατζέντα του κόμματος ενόψει πιθανών πρόωρων εκλογών.

Ένας ευρωβουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης που συμμετείχε σε μια παράλληλη, προγραμματισμένη συνάντηση σχετικά με τις προετοιμασίες για τις εκλογές, δήλωσε ότι οι συζητήσεις στο κόμμα επικεντρώνονται πλέον στην προετοιμασία της προεκλογικής εκστρατείας.

Η «προφητεία» της Εθνικής Συσπείρωσης

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά την Εθνική Συσπείρωση να προηγείται σημαντικά των άλλων πολιτικών κομμάτων, με περίπου 33 έως 34% των ψήφων σε πιθανές βουλευτικές εκλογές. Το κόμμα του Μακρόν βρίσκεται στην τρίτη θέση, με το μισό ποσοστό ψήφων. Οι αριστεροί υποψήφιοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση.

Ο Μακρόν πιθανότατα θα αξιολογήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις πριν προκηρύξει νέες εκλογές. Αυτό περιλαμβάνει ενδεχομένως τον διορισμό ενός ακόμη πρωθυπουργού, αλλά αυτή τη φορά από την αριστερά. Η ακροδεξιά, ωστόσο, στοιχηματίζει ότι η πίεση για επιστροφή στις κάλπες θα αποδειχθεί πολύ μεγάλη.

Οι εκλογές θα αποτελούσαν προσωπική πρόκληση για τη Λεπέν, καθώς επί του παρόντος της έχει επιβληθεί πενταετής απαγόρευση εκλογικής συμμετοχής, λόγω καταδίκης για κατάχρηση δημοσίου χρήματος νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς παραμένει ανένδοτη ότι δεν θα αφήσει την προσωπική της κατάσταση να επηρεάσει τις αποφάσεις της ως ηγέτιδα.

Η γραμμή του κόμματος σε θέματα οικονομικής πολιτικής αποτελεί ευαίσθητο θέμα, με ορισμένους από τους παλαιότερους οπαδούς του κόμματος να υποστηρίζουν την προστατευτική ατζέντα της Λεπέν που στοχεύει στην εργατική τάξη, ενώ άλλοι προτιμούν μια πιο ελεύθερη προσέγγιση της αγοράς που υποστηρίζει ο Μπαρντελά.

Ο Λεπέν κατηγόρησε επίσης τη Δευτέρα τους Ρεπουμπλικάνουν, που συμμετείχαν στην απερχόμενη κυβέρνηση, και τους Σοσιαλιστές, που διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση τον προϋπολογισμό του 2026, για το χάος, καταδικάζοντας «δύο πολιτικές δυνάμεις που καταστρέφουν την αξιοπιστία τους».

Η φαινομενικά ασταμάτητη πορεία της Εθνικής Συσπείρωσης προς την εξουσία έρχεται σε μια στιγμή που η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Μπαρντελά, τον οποίο έχουν προετοιμάσει για τη θέση του πρωθυπουργού σε περίπτωση που η Εθνική Συσπείρωση κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις μελλοντικές κοινοβουλευτικές εκλογές, συνέδεσε την άνοδό του σε εθνικό επίπεδο με την ικανότητά του να ανατρέψει και την παραδοσιακή τάξη πραγμάτων στην ΕΕ. Λίγο μετά τη συνάντησή του με τη Λεπέν, κατευθύνθηκε στο Στρασβούργο για να ψηφίσει σε πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμμαχου του Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.