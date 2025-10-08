Γαλλία - Λεπέν: Υπόσχεται να μπλοκάρει οποιαδήποτε νομοθετική ενέργεια, ζητά εκλογές

Η τρεις φορές ακροδεξιά υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, Μαρίν Λεπέν, διεμήνυσε την Τετάρτη ότι θα μπλοκάρει κάθε νομοθετική ενέργεια οποιασδήποτε νέας κυβέρνησης σχηματιστεί.

«Ψηφίζω κατά των πάντων», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή της προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να «εξετάσει σοβαρά» τη διάλυση του κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών ή «ακόμα και την παραίτησή του».

Πηγή: skai.gr

