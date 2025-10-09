Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «τρέχει» να βρει νέο πρωθυπουργό μέχρι την Παρασκευή, μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, η οποία βύθισε τη χώρα σε πολιτική κρίση.

Το Ελιζέ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών, υποδηλώνοντας ότι ο διορισμός θα γίνει το αργότερο μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, σημειώνει το AFP.

Ο Λεκορνί δήλωσε σε συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση ότι αναμένει να διοριστεί νέος πρωθυπουργός -αντί για πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή παραίτηση του Mακρόν- προκειμένου να επιλυθεί η κρίση.

Οι εξελίξεις αυτές ήταν η κορύφωση τριών ταραχωδών ημερών πολιτικού δράματος που συγκλόνισαν τη Γαλλία και προκάλεσαν ανησυχίες για τη σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Λεκορνί παραιτήθηκε τη Δευτέρα, μετά από λιγότερο από ένα μήνα στην εξουσία, αλλά ο Μακρόν του έδωσε προθεσμία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για να βρει μια λύση στο αδιέξοδο που επικρατεί εδώ και μήνες σχετικά με τον προϋπολογισμό λιτότητας.

Η κλιμάκωση της κρίσης έχει εξελιχθεί στο χειρότερο πολιτικό πρόβλημα για τον Μακρόν από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2017, με στενούς συμμάχους να εγκαταλείπουν έναν αρχηγό κράτους που φαίνεται πλέον όλο και πιο απομονωμένος.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι οι προοπτικές για πρόωρες βουλευτικές εκλογές είχαν «υποχωρήσει», καθώς υπήρχε πλειοψηφία στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου κατά της διάλυσης.

Αφού ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ δήλωσε ότι ο ίδιος ο Μακρόν θα πρέπει να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές, ο Λεκορνί επέμεινε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία του μέχρι το 2027.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή προέδρου», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ας μην κάνουμε τους Γάλλους να πιστέψουν ότι είναι ο πρόεδρος αυτός που ψηφίζει τον προϋπολογισμό».

Αποστολή εξετελέσθη

Υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να διοριστεί μια πιο τεχνοκρατική κυβέρνηση, ο Λεκορνί δήλωσε ότι τα μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου δεν θα πρέπει να έχουν «φιλοδοξίες» να υποβάλουν υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

«Η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη. Χρειαζόμαστε μια ομάδα που θα αποφασίσει να σηκώσει τα μανίκια της και να λύσει τα προβλήματα της χώρας μέχρι τις προεδρικές εκλογές», είπε.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας «δρόμος» για να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με την ανατροπή της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης –η πιο αμφιλεγόμενη εγχώρια μεταρρύθμιση της θητείας του Μακρόν– αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αναστολή θα κοστίσει τουλάχιστον τρία δισεκατομμύρια ευρώ το 2027.

Η υπουργός Παιδείας Ελίζαμπεθ Μπορν, η οποία ήταν πρωθυπουργός την εποχή που η μεταρρύθμιση επιβλήθηκε στο κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία, είχε ζητήσει την αναστολή της.

Ο Λεκορνί δεν έδωσε καμία ένδειξη για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά υπαινίχθηκε ότι δεν θα επιστρέψει, χωρίς να αποκλείσει εντελώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δοκίμασα τα πάντα. Απόψε η αποστολή μου τελείωσε», σημείωσε, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «πολεμιστή μοναχό».

Ποιον θα επιλέξει ο Μακρόν

Εάν αποφασίσει να μην διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, ο Μακρόν θα πρέπει να επιλέξει έναν νέο πρωθυπουργό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ίδια πρόκληση που καταδίκασε τους δύο προκατόχους του Λεκορνί: την ψήφιση ενός προϋπολογισμού χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος θα μπορούσε να επιλέξει έναν κεντροαριστερό πολιτικό από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να συνεργαστεί με άλλους αριστερούς βουλευτές καθώς και με κεντρώους για να σχηματίσει πλειοψηφία.

Αυτό όμως θα είχε πιθανώς κόστος για τον Μακρόν, ο οποίος θα έβλεπε ορισμένες από τις εμβληματικές πολιτικές του -συμπεριλαμβανομένου ενός νόμου που αύξησε την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης για τους περισσότερους εργαζόμενους- να κινδυνεύουν από μια αριστερή κυβέρνηση.

Ο ίδιος ο Μακρόν παραμένει σιωπηλός.

Αναμένεται να μιλήσει την Πέμπτη, όταν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ρομπέρ Μπαντίντερ, ο οποίος ηγήθηκε της προσπάθειας για την κατάργηση της θανατικής ποινής στη Γαλλία το 1981, θα ενταχθεί στο Πάνθεον, αλλά είναι απίθανο να αναφερθεί στο γεγονός ότι έχει αλλάξει τρεις πρωθυπουργούς σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Όχι σε όλα

Όποιος και αν είναι ο νέος πρωθυπουργός, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα με τον Λεκορνί και τους δύο άμεσους προκατόχους του, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού, οι οποίοι ανατράπηκαν από το κοινοβούλιο.

Αφού έχασαν την πλειοψηφία τους στις εκλογές του 2022 και ακόμη περισσότερες έδρες στις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, οι κεντρώοι του Mακρόν κυβερνούν σε μια de facto συμμαχία με τους δεξιούς Ρεπουμπλικανούς.

Αλλά ακόμη και αυτή η συμμαχία είναι μειοψηφική στο κοινοβούλιο, και οποιοσδήποτε πρωθυπουργός κινδυνεύει να καταψηφιστεί ξανά αν η αριστερά συμμαχήσει με το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι της Μαρίν Λεπέν.

Η Λεπέν δήλωσε την Τετάρτη ότι θα εμποδίσει κάθε ενέργεια της νέας κυβέρνησης και θα «ψηφίσει κατά όλων».

Το κόμμα της Λεπέν αισθάνεται ότι έχει την καλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ να κερδίσει την εξουσία στις προεδρικές εκλογές του 2027, με τον Μακρόν να μην μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα, αφού έχει ήδη υπηρετήσει δύο θητείες.

Κρίσιμο για τις ελπίδες επιβίωσής του θα μπορούσε να είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ο Μακρόν προσπαθεί εδώ και καιρό να αποσπάσει από μια ευρεία αριστερή συμμαχία.

Ωστόσο, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορέ, μετά από συνάντηση με τον Λεκορνί νωρίτερα την Τετάρτη, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός «δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση» ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος θα ανασταλεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.