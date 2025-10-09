Ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη τη Γάζα, καθώς στην περιοχή κυριαρχεί η οσμή του θανάτου και της πείνας.

Περισσότεροι από 67.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους γυναικόπαιδα, έχουν σκοτωθεί, την ίδια ώρα που οι Παλαιστίνιοι αγωνίζονται για την επιβίωσή τους κάτω από αδιάκοπους βομβαρδισμούς, μαζικές εκτοπισμούς και την εξάπλωση ασθενειών, σημειώνει το CNN.

Τον Σεπτέμβριο, μια ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, ένα πόρισμα που αντανακλά τα συμπεράσματα και άλλων εμπειρογνωμόνων σε θέματα γενοκτονίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων –το οποίο το Ισραήλ απορρίπτει.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μέχρι τον Ιούλιο, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν αφήσει προσβάσιμο και άθικτο μόνο το 1,5% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εμποδίζοντας σε μεγάλο βαθμό τους Παλαιστινίους από το να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν από υποσιτισμό στη Γάζα αυξήθηκε απότομα μετά την απαγόρευση της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ για 11 εβδομάδες, από τον Μάρτιο. Η βοήθεια εξακολουθεί να εισέρχεται στην περιοχή σε πολύ μικρότερες ποσότητες από ό,τι πριν την έναρξη του πολέμου.

