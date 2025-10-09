Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ σήμερα Πέμπτη στις 12 η ώρα, όπως μετέδωσε το αιγυπτιακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera news.

Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν εντός 72 ωρών, σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνεδριάσει σήμερα στις 6 το απόγευμα για να συζητήσει το σχέδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ισραηλινής κυβέρνησης αναφέρεται: «Συνεδρίαση της κυβέρνησης στις 18:00. Ημερήσια διάταξη – Σχέδιο για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων».

Στις 17:00, μια ώρα νωρίτερα, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει το υπουργικό Συμβουλίου Ασφαλείας για να συζητηθεί η συμφωνία.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ανακοινώσει από χθες το βράδυ ότι θα συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη για να εγκρίνει σχέδιο για την απελευθέρωση των ομήρων.

Σε σημερινές του δηλώσεις του ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ανέφερε ότι «επιτεύχθηκε συμφωνία για την εδραίωση της εκεχειρίας και το τέλος του πολέμου μετά από δύο χρόνια πόνου και δυσκολιών. Ο κόσμος γίνεται μάρτυρας μιας ιστορικής στιγμής που ενσαρκώνει τον θρίαμβο της θέλησης για ειρήνη επί της λογικής του πολέμου».

