Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Ουκρανία δεν πρέπει να επιτρέψει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να ξεφύγει από την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι ρωσικές δυνάμεις, προειδοποίησε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ, θέτοντας ουσιαστικά μια νέα βάση για την επίτευξη συμφωνίας.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Μάικλ ΜακΓκράθ, Ευρωπαίος επίτροπος για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός δεν θα έχει ως αποτέλεσμα η Ρωσία να γλιτώσει για τα εγκλήματα που διέπραξε.

Τα σχόλιά του αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι το αρχικό αμερικανικό σχέδιο για μια συμφωνία περιελάμβανε την υπόσχεση «πλήρους αμνηστίας για πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου», παράλληλα με σχέδια για την επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία.

Η προσπάθεια της ομάδας του Τραμπ να αποκαταστήσει τη φήμη του Ρώσου προέδρου έρχεται παρά την διεθνή καταδίκη της Ρωσίας για φερόμενα εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής 20.000 παιδιών και των επιθέσεων εναντίον αμάχων στη Μπούτσα, τη Μαριούπολη και αλλού.

«Δεν νομίζω ότι η ιστορία θα κρίνει ευνοϊκά οποιαδήποτε προσπάθεια να σβηστούν τα ρωσικά εγκλήματα στην Ουκρανία», δήλωσε ο ΜακΓκράθ. «Πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτά τα εγκλήματα και αυτή θα είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες αυτές τις συζητήσεις», επεσήμανε.

«Αν το κάναμε αυτό, αν επιτρέπαμε την ατιμωρησία για αυτά τα εγκλήματα, θα σπέρναμε τους σπόρους για τον επόμενο γύρο επιθετικότητας και την επόμενη εισβολή», πρόσθεσε. «Και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν ένα ιστορικό λάθος τεράστιων διαστάσεων», τόνισε.

Εγκλήματα πολέμου

Οι ουκρανικές αρχές αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για περισσότερα από 178.000 φερόμενα ρωσικά εγκλήματα από την έναρξη του πολέμου. Τον περασμένο μήνα, μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι οι ρωσικές αρχές είχαν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στοχεύοντας Ουκρανούς κατοίκους σε επιθέσεις με drones, καθώς και εγκλήματα πολέμου με τη βίαιη μεταφορά και απέλαση αμάχων.

«Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα δικαιώματα των θυμάτων της ρωσικής επιθετικότητας και των ρωσικών εγκλημάτων», δήλωσε ο ΜακΓκράθ. «Εκατομμύρια ζωές έχουν χαθεί ή καταστραφεί, και άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βίαια, και έχουμε άφθονες αποδείξεις για αυτό», ανέφερε.

Η ΕΕ έχει εργαστεί για τη σύσταση ενός νέου ειδικού δικαστηρίου για το έγκλημα της επιθετικότητας, με στόχο να παραπέμψουν τους Ρώσους ηγέτες στη δικαιοσύνη για την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Μάρτιο του 2023, οι δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν, ονομάζοντάς τον «υπεύθυνο για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης παιδιών» από την Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν δείξει μέχρι στιγμής ελάχιστο ενδιαφέρον για τη δίωξη του Πούτιν.

Στην πραγματικότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει περιγράψει θετικά τον Ρώσο ομόλογό του, αναφέροντας συχνά ότι μπορεί να έχει «καλές συνομιλίες» με τον Πούτιν. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την ελπίδα να οικοδομήσει νέες οικονομικές και ενεργειακές συνεργασίες με τη Ρωσία, ενώ οι δύο ηγέτες έχουν συζητήσει ακόμη και τη διοργάνωση αγώνων χόκεϊ επί πάγου στη Ρωσία και τις ΗΠΑ μετά το τέλος του πολέμου.

Το σχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων που κυκλοφόρησε η ομάδα του Τραμπ, συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα.

Αναφέρει ότι «η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία» και θα προσκληθεί να επανενταχθεί στην G8, από την οποία είχε αποβληθεί το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας για αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των έργων εξόρυξης σπάνιων γαιών στην Αρκτική και άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών», αναφέρεται στο έγγραφο.

Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ προτείνει την σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιδράσει τονίζοντας ότι η άρση των κυρώσεων της ΕΕ θα αποφασιστεί από τους ίδιους.

Ωστόσο, δεν επιθυμούν όλοι στην Ευρώπη να διατηρηθεί η πίεση προς τη Μόσχα. Η Ουγγαρία έχει επανειλημμένα αναστείλει νέες κυρώσεις, ιδίως σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, για τα οποία εξαρτάται από τη Ρωσία. Ανώτεροι πολιτικοί στη Γερμανία έχουν επίσης προτείνει την άρση των κυρώσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream.

Πηγή: skai.gr

