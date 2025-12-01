Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θα εξετάσει τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο σχετικά με διπλό θανάσιμο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική, τονίζοντας παράλληλα πως εμπιστεύεται την εκδοχή του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Washington Post και του τηλεοπτικού δικτύου CNN, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, μετά από αρχικό πλήγμα στις 2 Σεπτεμβρίου σε ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, πραγματοποίησαν και δεύτερο πλήγμα για να εξουδετερώσουν δύο επιζώντες στο φλεγόμενο σκάφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων εν πτήσει στο προεδρικό αεροσκάφος, ανέφερε: «Θα το εξετάσουμε». Πρόσθεσε επίσης: «Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Εκείνος (ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ) είπε πως δεν έδωσε τέτοια διαταγή, και τον πιστεύω».

Σύμφωνα με πηγή της Washington Post, «Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες». Ο Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τις αναφορές αυτές ως «fake news».

Ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επαναληπτικού πλήγματος, τόνισε: «Όχι, δεν θα το ήθελα αυτό», ενώ επέμεινε στη θέση του υπουργού Άμυνας ότι το δεύτερο πλήγμα δεν πραγματοποιήθηκε.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει από τον Σεπτέμβριο σειρά επιδρομών εναντίον ταχύπλοων στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20 επιχειρήσεις, με τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι νόμιμες. Ωστόσο, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, εκφράζει αντίθετη άποψη, επισημαίνοντας πως υπάρχουν «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη εξωδικαστικών εκτελέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

