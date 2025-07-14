Η διορία των 50 ημερών που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία είναι «πολύ μεγάλη» τη στιγμή που «αθώοι πολίτες πεθαίνουν καθημερινά» στην Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Είναι πολύ θετικό, ο πρόεδρος Τραμπ υιοθετεί σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, 50 ημέρες είναι πολύ καιρός, αν δούμε ότι (σ.σ. οι Ρώσοι) σκοτώνουν επίσης αθώους πολίτες καθημερινά», είπε στους δημοσιογράφους η Κάλας.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δίνει διορία 50 ημερών στη Ρωσία για να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, απειλώντας ότι στη συνέχεια θα επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα και στις χώρες που συνεργάζονται μαζί της. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε τον μαζικό επανεξοπλισμό της Ουκρανίας, μέσω του ΝΑΤΟ.

«Είμαι απογοητευμένος από τον πρόεδρο Πούτιν, επειδή νόμιζα ότι θα είχαμε μια συμφωνία πριν από δύο μήνες αλλά δεν φαίνεται να υλοποιείται», είπε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι «κατά συνέπεια, θα επιβάλουμε δευτερεύοντες δασμούς», δηλαδή στους συμμάχους της Ρωσίας. «Εάν δεν έχουμε μια συμφωνία μέσα σε 50 ημέρες, είναι πολύ απλό, οι δασμοί θα ανέλθουν στο 100%, έτσι είναι», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία θα λάβει μεγάλη ποσότητα όπλων για να ενισχύσει τις γραμμές της. Ο Τραμπ είπε ότι στρατιωτικός εξοπλισμός «αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αγοραστεί από τις ΗΠΑ, θα δοθεί στο ΝΑΤΟ» και από εκεί θα αναπτυχθεί γρήγορα στο πεδίο της μάχης, τονίζοντας ότι «δεν θα στοιχίσει ούτε σεντ» στους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εντός των επόμενων ημερών θα παραδοθούν στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε που βρισκόταν στην Ουάσινγκτον και παρέστη στη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, σημείωσε ότι η Ουκρανία θα αποκτήσει «πολύ μεγάλο αριθμό» μέσων για την αντιαεροπορική άμυνά της, καθώς επίσης και «πυραύλους και πυρομαχικά».

Το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ έδινε αντικρουόμενες ενδείξεις για τις προθέσεις του όσον αφορά την Ουκρανία και μάλιστα το Πεντάγωνο κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά τις παραδόσεις όπλων στο Κίεβο. Σήμερα όμως εμφανίστηκε ανυπόμονος, επαναλαμβάνοντας ότι είναι «δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν.

«Πιστεύαμε ότι θα είχαμε μια συμφωνία, περίπου τέσσερις φορές» αλλά, κάθε φορά, ο Πούτιν συνέχιζε να βομβαρδίζει την Ουκρανία, είπε, αφηγούμενος μια συνομιλία που είχε με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. «Επιστρέφω στο σπίτι μου και λέω στην πρώτη κυρία: Μίλησα με τον Βλαντίμιρ σήμερα, είχαμε μια θαυμάσια συνομιλία. Και εκείνη απαντά: Αλήθεια; Μόλις έπληξαν άλλη μια πόλη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.