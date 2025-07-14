Ρούτε: Ο Πούτιν πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση Τραμπ

Για μια «πραγματικά σημαντική» συμφωνία έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, αναφερόμενος στη συμφωνία που ανακοίνωσαν ο ίδιος με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας τόνισε ότι ο Τραμπ επικοινώνησε μαζί του την Πέμπτη και είπε ότι θέλει να παράσχει στην Ουκρανία τον εξοπλισμό που χρειάζεται, αλλά ζήτησε να πληρώσουν γι' αυτόν οι Ευρωπαίοι, κάτι ο Ρούτε χαρακτήρισε «απόλυτα λογικό».

Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε μια απόφαση που επιτρέπει στην Ουκρανία να συνεχίσει να αμύνεται έναντι της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι η συμφωνία αυτή βασίστηκε στην τεράστια επιτυχία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι καταδεικνύει πως οι Ευρωπαίοι «κινητοποιούνται πιο ενεργά».

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ τόνισε ότι έχει έρθει σε επαφή με «πολλές χώρες» που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη συμφωνία, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα τη Φινλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τον Καναδά.

«Κι αυτό είναι μόνο το πρώτο κύμα, θα υπάρξουν περισσότερα», τόνισε ο Ρούτε, σημειώνοντας ότι το ΝΑΤΟ θα εργαστεί ώστε «να επιβεβαιώσει ότι ξέρει τι πραγματικά χρειάζονται οι Ουκρανοί'»

«Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να αποκτήσει πραγματικά τεράστιο αριθμό στρατιωτικού εξοπλισμού, τόσο για την αεράμυνα, όσο και πυραύλους, πυρομαχικά», πρόσθεσε

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επέκρινε επίσης τη Μόσχα για τις επιθέσεις της κατά ουκρανικών πόλεων, σημειώνοντας ότι δεν σχετίζονται με τους «στρατιωτικούς στόχους» της αλλά έχουν στόχο να προκαλέσουν πανικό.

Επεσήμανε δε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα απείλησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι έχει προθεσμία 50 ημερών να προχωρήσει σε μια συμφωνία με το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου διαφορετικά η Ουάσιγκτον θα επιβάλλει στη Ρωσία δευτερογενείς κυρώσεις ύψους περίπου 100%.

«Αν λοιπόν ήμουν ο Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα, μετά από αυτήν την ανακοίνωση, θα επανεξέταζα αν θα έπρεπε να αντιμετωπίσω πιο σοβαρά τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία από ό,τι κάνω αυτήν τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.



