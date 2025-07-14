Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τη Δευτέρα την ευγνωμοσύνη του προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόφασή του «να προστατέψει τις ζωές των Ουκρανών».

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ για την ετοιμότητά του να προστατέψει τις ζωές του λαού μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθιερωμένο βραδινό του διάγγελμα, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αποστολή οπλισμού στο Κίεβο και διορία 50 ημερών προς τη Μόσχα για κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αποφύγει νέες κυρώσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ευχαρίστησε για την ετοιμότητά του να στηρίξει την Ουκρανία.

«Ήταν μια πολύ καλή συνομιλία. Τον ευχαρίστησα για την ετοιμότητά του να στηρίξει την Ουκρανία και να συνεχίσουμε μαζί τις προσπάθειες για να σταματήσουν οι δολοφονίες και να εγκαθιδρυθεί μια διαρκής και δίκαιη ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είχε «πολύ καλή» συζήτηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα λάβει μεγάλη ποσότητα όπλων για να ενισχύσει τις γραμμές της. Ο Τραμπ είπε ότι στρατιωτικός εξοπλισμός «αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αγοραστεί από τις ΗΠΑ, θα δοθεί στο ΝΑΤΟ» και από εκεί θα αναπτυχθεί γρήγορα στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εντός των επόμενων ημερών θα παραδοθούν στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε μια «παραγωγική» συνάντηση στο Κίεβο με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.



