Μερτς: Σημαντική πρωτοβουλία των ΗΠΑ η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «σημαντική» πρωτοβουλία του να εγκρίνει την παράδοση περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και δεσμεύτηκε για την «αποφασιστική» συμβολή της Γερμανίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε σήμερα μια σημαντική πρωτοβουλία: Οι ΗΠΑ θα θέσουν στην διάθεση της Ουκρανίας όπλα σε μεγάλη κλίμακα, εφόσον οι ευρωπαίοι εταίροι τα χρηματοδοτήσουν. Ο πρόεδρος Τραμπ κι εγώ το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Τον διαβεβαίωσα ότι η Γερμανία θα συμβάλει αποφασιστικά. Το κάνουμε για το δικό μας συμφέρον. Αυτό θα βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί απέναντι στην τρομοκρατία των βομβαρδισμών της Ρωσίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η πίεση προς την Μόσχα ώστε να διαπραγματευτεί επιτέλους για την ειρήνη. Αποδεικνύουμε τελικά ότι συνεργαζόμαστε ως εταίροι στην πολιτική ασφάλειας. Τώρα θα διευκρινίσουμε γρήγορα τις λεπτομέρειες και για αυτό βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους εταίρους», έγραψε νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Σε ανάλογο πνεύμα, ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ χαιρέτισε την «αλλαγή στάσης» του προέδρου των ΗΠΑ στην πολιτική για την Ουκρανία: «Είναι καλό ότι η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση προς τη Ρωσία, προκειμένου να φθάσουμε σε κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονα να στηρίξουμε την Ουκρανία στον τομέα της αντιαεροπορική άμυνας. Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία αποτυγχάνει αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του Πούτιν. Είναι σημαντικό ότι η πίεση προς τη Μόσχα για πραγματικές διαπραγματεύσεις και ειρηνευτικές συνομιλίες αυξάνεται και πάλι», δήλωσε ο κ. Κλινγκμπάιλ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

