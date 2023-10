ΕΕ: Νόμος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - Πλουραλισμός και ανεξαρτησία των ΜΜΕ Κόσμος 20:06, 03.10.2023 linkedin

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να απαγορευτούν όλες οι μορφές παρεμβάσεων στα ΜΜΕ και να ληφθούν μέτρα ώστε να μην ασκούνται πιέσεις στους δημοσιογράφους, όπως για παράδειγμα να μην αναγκάζονται να αποκαλύπτουν τις πηγές τους