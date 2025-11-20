ΕΕ: Νέες κυρώσεις και σχέδιο δύο σημείων κατά της Ρωσίας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η ΕΕ έχει καταρτίσει ένα «σχέδιο δύο σημείων» απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα με πρώτο μέλημα την αποδυνάμωση της Ρωσίας και δεύτερο την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η ΕΕ προετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων που θα στοχεύει τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας — τόσο τα ίδια τα πλοία όσο και όσους τα διευκολύνουν.

Οι δηλώσεις της Κάλας έρχονται καθώς οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί ένα σχέδιο-πλαίσιο που επεξεργάστηκαν οι ίδιες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Το σχέδιο προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα οπλικά συστήματα.

Όταν ρωτήθηκε πώς η Ευρώπη θα διασφαλίσει ότι θα έχει λόγο σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, απάντησε ότι «διαφορετικά ειρηνευτικά σχέδια δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί δεν συμφωνούν σε αυτά. Γι’ αυτό επικεντρώσαμε τις σημερινές συζητήσεις στο τι κάνουμε και ποια είναι η πορεία δράσης μας», είπε.

Η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ θα εργαστεί για την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στα πλοία του ρωσικού “σκιώδους στόλου” και στους υποστηρικτές τους, επιδιώκοντας να υπάρξουν συμφωνίες προληπτικών ελέγχων με τα κράτη νηολόγησης.

Ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» αποτελείται από τάνκερ που μεταφέρουν φορτία υπό κυρώσεις από χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Βενεζουέλα, αποκρύπτοντας τις δραστηριότητές τους με ψευδείς τοποθεσίες, έγγραφα και ονόματα.

«Έχουμε ήδη τεράστια επίδραση στα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο χάρη στις κυρώσεις για τον σκιώδη στόλο», πρόσθεσε η Κάλας.

«Δεν έχουμε δει ούτε μία υποχώρηση από τη ρωσική πλευρά, και αυτοί είναι που ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ.

«Η προσέγγισή μας είναι να ασκήσουμε πίεση στον επιτιθέμενο ώστε, πραγματικά, να σταματήσει. Και αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρουμε και στους άλλους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο».

Στο ερώτημα εάν αξιωματούχοι της ΕΕ συμμετείχαν στη σύνταξη του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, η Κάλας απάντησε: «Όχι, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κανείς δεν ανέφερε ότι συμμετείχε σε αυτό».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.