Ρωσία-Κίνα: Μόσχα και Πεκίνο είχαν συνομιλίες για την πυραυλική άμυνα

Η Ρωσία και η Κίνα πραγματοποίησαν αυτήν την εβδομάδα συνομιλίες για ζητήματα που αφορούν την πυραυλική άμυνα και τη στρατηγική σταθερότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε «συζήτηση σε βάθος των προαναφερθέντων θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής ανάλυσης των σχετικών αποσταθεροποιητικών παραγόντων που δημιουργούν στρατηγικούς κινδύνους για την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, όπως επίσης και ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους ελαχιστοποίησής τους».

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς, επιδιώκοντας μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.