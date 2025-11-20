Αλβανικό δικαστήριο αποφάσισε την παύση από τα καθήκοντά της της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της από τις εισαγγελικές αρχές. Οι κατηγορίες αφορούν τον φερόμενο ρόλο της στην επιλογή εταιρείας για την κατασκευή σήραγγας σε κρατικά χρηματοδοτούμενο έργο.

Η Μπαλούκου δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Ωστόσο, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, μισές αλήθειες και ψέματα», δηλώνοντας παράλληλα την πρόθεσή της να συνεργαστεί πλήρως με τη δικαιοσύνη.

Η Μπαλούκου, που έχει διατελέσει και υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, θεωρείται στενή σύμμαχος του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος εξασφάλισε νωρίτερα φέτος την τέταρτη διαδοχική θητεία του στην ηγεσία της χώρας.

Το Ειδικό Δικαστήριο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την απόφασή του, επικαλούμενο τον εμπιστευτικό χαρακτήρα τέτοιων μέτρων.

Στις 31 Οκτωβρίου, η Ειδική Εισαγγελία SPAK ανακοίνωσε ότι άσκησε δίωξη κατά της Μπαλούκου για το ποινικό αδίκημα της παραβίασης της ισότητας των συμμετεχόντων σε διαγωνισμό ή δημόσιο πλειστηριασμό.Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατασκευή σήραγγας μήκους 5,9 χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, έργο προϋπολογισμού περίπου 190 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η Μπαλούκου, υπό την ιδιότητά της ως υπουργός Υποδομών, φέρεται να επηρέασε αθέμιτα την απόφαση υπέρ της εταιρείας που τελικά ανέλαβε το έργο.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι ενήργησε σε συνεργασία με πέντε ακόμη μέλη της επιτροπής που έλαβε τη σχετική απόφαση.

Η Αλβανία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, ωστόσο η ΕΕ ζητά από τη χώρα να εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και της διαφθοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

