Η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία κάλεσαν σήμερα την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» να ταπεινώνονται ενώ τελούν υπό κράτηση.

Διεθνής θύελλα αντιδράσεων προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση από τον Ισραηλινό υπουργό Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ του βίντεο που παρουσιάζει την ωμή μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου, οι οποίοι συνελήφθησαν στη θάλασσα από το Ισραήλ ενώ περίμεναν την εκδίωξή τους στο λιμάνι Ασντόντ του νοτίου Ισραήλ.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» τη συμπεριφορά αυτή προς τους ακτιβιστές.

Ο Ταγιάνι ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ κυρώσεις κατά του υπουργού γιατί «ακινητοποίησε τους ακτιβιστές στα διεθνή ύδατα και τους υπέβαλε σε παρενόχληση και ταπείνωση, κατά παράβαση των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

A nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all’Alto Rappresentante @kajakallas di includere nella prossima discussione dei Ministri degli Esteri UE l’adozione di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 21, 2026

Χθες ήδη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτη» τη μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στους ακτιβιστές και απαίτησε το Ισραήλ να ζητήσει συγγνώμη.

Την Τετάρτη, ο Σάντσεθ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ να ταπεινώνει μέλη του διεθνούς στολίσκου υποστήριξης στη Γάζα είναι απαράδεκτες. Δεν θα ανεχτούμε κανέναν να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες μας».

Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables.



No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos. En septiembre anuncié la prohibición de acceso al territorio nacional de este miembro… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 20, 2026

Στην Ιρλανδία, μια επιστολή αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν προέτρεπε τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να λάβει «νέα μέτρα» κατά του Ισραήλ μετά τη μεταχείριση αυτή που είχαν οι ακτιβιστές.

Στην επιστολή που απηύθυνε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την οποία διαβίβασε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώνυμη κυβερνητική πηγή, ο Μάρτιν καταδίκασε τη «σκανδαλώδη μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στους πολίτες της ΕΕ» από το Ισραήλ και την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του Μπεν Γκβιρ.

Στην επιστολή, με ημερομηνία Τετάρτης 20 Μαΐου, ζητείται να γίνει συζήτηση για το θέμα αυτό στην προσεχή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο.

«Αυτό πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει την απαγόρευση των προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς και την αναστολή ενός μέρος ή και του συνόλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ», εκτιμά ο Μάρτιν.

Η εν λόγω συμφωνία του Ιουνίου 2000 περιλαμβάνει έναν όρο που απαιτεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε «επείγον θέμα» για τις Βρυξέλλες τις κυρώσεις κατά του Μπεν Γκβιρ, διευκρινίζοντας ότι είχε ήδη ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο την απαγόρευση εισόδου στην Ισπανία του υπουργού.

Σήμερα η Βρετανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον πλέον υψηλόβαθμο διπλωματικό εκπρόσωπο του Ισραήλ στη Βρετανία μετά το «εμπρηστικό αυτό βίντεο».

