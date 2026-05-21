Οι γαλλικές και πορτογαλικές αρχές αναζητούν τη μητέρα δύο μικρών αγοριών, ηλικίας 3 και 5 ετών, τα οποία βρέθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης μόνα τους, σε έναν αυτοκινητόδρομο της νότιας Πορτογαλίας, περίπου δέκα ημέρες αφότου εξαφανίστηκαν από το σπίτι τους στην ανατολική Γαλλία.

Η εισαγγελία του Κολμάρ ανέφερε σήμερα ότι η μητέρα, μια γυναίκα 41 ετών που κατοικούσε σε αυτήν την πόλη, αναζητείται αφού «εξαφανίστηκε χωρίς εξηγήσεις» μαζί με τα δύο αγόρια.

Ο πατέρας των παιδιών, που έχει χωρίσει με τη μητέρα τους, εμφανίστηκε στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκου. «Και αυτός, όπως όλος ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει τίποτα», είπε ο εισαγγελέας Ζαν Ρισέρ.

Στις 11 Μαΐου η οικογένεια της μητέρας είχε αναφέρει στις αρχές ότι ανησυχούσε επειδή είχε εξαφανιστεί. «Το ανησυχητικό ήταν ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι της, δεν είχε λόγο να μην βρίσκεται εκεί και δεν ενημέρωσε κανέναν», σχολίασε ο εισαγγελέας.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι η μητέρα έφυγε με αυτοκίνητο. «Ακολουθήσαμε την πορεία της, από τη νότια Γαλλία στην Ισπανία και μετά στην Πορτογαλία, αλλά δεν καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή μαζί της», περιέγραψε ο Ρισέρ.

Στην Πορτογαλία διενεργείται προκαταρκτική κατεπείγουσα έρευνα από το οικογενειακό δικαστήριο του Σαντιάγκο ντου Κασέμ, όπως ανέφερε η Γενική Εισαγγελία.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σετούμπαλ για να υποβληθούν σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Τα δυο μικρά αγόρια βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο 253 που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντου Σαλ με το θέρετρο Κομπορτά, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτίως της Λισαβόνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα και ο σύντροφός της τα εγκατέλειψαν, δίνοντάς τους σακίδια που περιείχαν νερό, μπισκότα, φρούτα και ρούχα, όχι όμως κάποιο στοιχείο για την ταυτότητά τους.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου τα είδε στην άκρη του δρόμου να κλαίνε, τα μάζεψε, τα μετέφερε στο αρτοπωλείο που διατηρεί η οικογένειά του και ενημέρωσε τις αρχές.

«Ο γιος μου βρήκε τα παιδιά στον δρόμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εουτζένια Κουίντας, 76 ετών, η οποία τάισε τα παιδιά και έφερε τον μικρό εγγονό της, 4 ετών, για να παίξουν όλα μαζί. «Κάλεσε την αστυνομία και τους είπε ότι βρήκε τα παιδιά μόνα τους αλλά δεν τα καταλαβαίναμε γιατί μιλούσαν γαλλικά», πρόσθεσε η γυναίκα.

Η οικογένεια φρόντισε ωστόσο να καλέσει έναν γιατρό που γνωρίζει γαλλικά, στον οποίο τα παιδιά αφηγήθηκαν τι τους συνέβη. «Έλεγαν ότι έφτασαν με αυτοκίνητο, κατέβηκαν σε μια δασώδη περιοχή, ένα δάσος, όπως είπε το μεγαλύτερο», εξήγησε η Κουίντας. Το ένα από τα παιδιά είπε ότι τους έδεσαν τα μάτια και τα έστειλαν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του «το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί».

«Επάνω τους είχαν ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι, ένα μπουκάλι νερό το καθένα… Δεν είδαμε ίχνη κακομεταχείρισης. Ίσως η μητέρα τα άφησε αυτά ώστε να παιδιά να έχουν κάτι να φάνε τουλάχιστον για μία ημέρα. Επειδή έμειναν στα χορτάρια, ανάμεσα σε έντομα, ο μικρός είχε ήδη τσιμπηθεί από ένα τσιμπούρι, όμως παρ’ όλ’ αυτά έδειχναν χαρούμενα εδώ, στο σπίτι», κατέληξε η γυναίκα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.