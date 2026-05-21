Δεν λένε να κοπάσουν οι διεθνείς αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ κατά των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα.

You may not treat Polish citizens who have committed no crime in this way.

In the democratic world we do not abuse and gloat over people in custody.

We demand justice for our citizens and consequences for you. https://t.co/7BmfoGi9a5 May 20, 2026

Σε βίντεο που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, διακρίνεται να χλευάζει ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου. «Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε.

«Είμαστε αποτροπιασμένοι από τη μεταχείριση των μελών του στολίσκου από τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν Γκβιρ. Αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους» σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Appalled by the treatment of flotilla members by Israeli Minister Ben-Gvir. This behaviour is completely unacceptable. We call for their immediate release. — António Costa (@eucopresident) May 21, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι από πλευράς του δήλωσε: «δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε τους Πολωνούς πολίτες που δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα με αυτόν τον τρόπο.

Στον δημοκρατικό κόσμο δεν κακοποιούμε και δεν θριαμβολογούμε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται υπό κράτηση. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τους πολίτες μας και συνέπειες για εσάς».

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίζει προκλητικούς στολίσκους, που στηρίζουν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, να εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα και να φτάνουν στη Γάζα», δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, ο ίδιος κράτησε αποστάσεις από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας με αφορμή τη διαχείριση του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν Γκβιρ τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ» τόνισε o πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτηριστικά και σημείωσε πως έδωσε άμεση εντολή στις αρμόδιες αρχές της χώρας να προχωρήσουν στην ταχύτατη απέλαση των ακτιβιστών από την ισραηλινή επικράτεια.

«Προκάλεσες εσκεμμένα ζημιά στη χώρα σε αυτή την απαράδεκτη παράσταση και όχι για πρώτη φορά. Ανέτρεψες τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που έγιναν από πολλούς πολλούς - από στρατιώτες του IDF μέχρι υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους καλούς ανθρώπους σε μια άγονη προσπάθεια. Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ» δήλωσε από πλευράς του υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ.

Η Νέα Ζηλανδία καλεί τον Ισραηλινό πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβιρ

Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη εντός της ημέρας για τον τρόπο με τον οποίο ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας μεταχειρίστηκε τους κρατούμενους ακτιβιστές από έναν στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, μετά από βίντεο που έδειχναν διαδηλωτές δεμένους και γονατισμένους.

«Η τελευταία του συμπεριφορά σε σχέση με τον στολίσκο της Γάζας, η οποία έχει επικριθεί σοβαρά από τον ίδιο του τον πρωθυπουργό, αποτελεί περαιτέρω δικαίωση αυτής της θέσης», προσθέτει ο Πίτερς.

Σε δήλωσή του στο X, ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς, υπενθυμίζει ότι η χώρα επέβαλε πέρυσι ταξιδιωτική απαγόρευση στον Μπεν Γκβίρ, επειδή «υπονόμευσε σοβαρά και σκόπιμα την ειρήνη και την ασφάλεια και κατέστρεψε τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών».

«Αναμένουμε από το Ισραήλ να τηρήσει τις διεθνείς νομικές του υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης των Νεοζηλανδών που συμμετέχουν στον στολίσκο».

New Zealand condemns the behaviour of Israeli Minister Itamar Ben-Gvir.



Last year, New Zealand placed a travel ban on Minister Ben-Gvir for severely and deliberately undermining peace and security and removing prospects for a two state solution.



His latest conduct with… — Winston Peters (@NewZealandMFA) May 20, 2026

Πηγή: skai.gr

