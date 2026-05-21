Σε νέα πολιτική κρίση εισέρχεται η Τουρκία μετά την απόφαση δικαστηρίου να ακυρώσει το συνέδριο του 2023 του CHP και ουσιαστικά να απομακρύνει από την ηγεσία του κόμματος τον Οζγκιούρ Οζέλ, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για «απόπειρα πραξικοπήματος», ενώ ο Οζέλ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη όλων των βουλευτών του κόμματος στα κεντρικά γραφεία του CHP.

Στην πρώτη του δήλωση μετά τον διορισμό του από το δικαστήριο στην ηγεσία του CHP, ο Κιλιτσντάρογλου δήλωσε: «Εύχομαι να είναι για το καλό της χώρας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση που απομάκρυνε τον πρόεδρο του CHP ελήφθη λόγω παρατυπιών στο συνέδριο του κόμματος το 2023.

«Η απόφαση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών μας στη δημοκρατία και αποδεικνύει ότι οι μηχανισμοί αυτοπροστασίας της δημοκρατίας λειτουργούν. Ένα κράτος δικαίου είναι εκείνο που εξετάζει και αξιολογεί σοβαρά τις καταγγελίες», δήλωσε ο Γκιουρλέκ σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Τουρκικό δικαστήριο απομάκρυνε ουσιαστικά την Πέμπτη τον ηγέτη της κύριας αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, αποφασίζοντας την ακύρωση του συνεδρίου του CHP το 2023, κατά το οποίο είχε εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος. Η εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τους πολιτικούς αντιπάλους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές.

Πέρυσι, δικαστήριο πρώτου βαθμού είχε κρίνει ότι η υπόθεση γύρω από το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) δεν είχε βάση. Ωστόσο, εφετείο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι το συνέδριο πρέπει να ακυρωθεί λόγω παρατυπιών και ότι ο πρώην πρόεδρος του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, πρέπει να αντικαταστήσει τον Οζέλ.

Η απόφαση ενδέχεται να οδηγήσει την αντιπολίτευση σε ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή και εσωτερικές συγκρούσεις, ενισχύοντας παράλληλα τις πιθανότητες του Ερντογάν να παρατείνει την εξουσία του, η οποία διαρκεί ήδη πάνω από δύο δεκαετίες.

Το CHP, που στις δημοσκοπήσεις κινείται περίπου στα ίδια ποσοστά με το κυβερνών κόμμα, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο από το 2024 με πρωτοφανή δικαστική πίεση. Εκατοντάδες στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν δήμους υπό τον έλεγχο του CHP.

Το κόμμα απορρίπτει τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες. Μετά τη δικαστική απόφαση, ο Οζέλ και η ηγεσία του CHP συγκάλεσαν σύσκεψη για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα.

Το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε πτώση 6% μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό προσωρινής αναστολής συναλλαγών (circuit breaker).





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.