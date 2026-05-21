Ο Πούτιν συζήτησε με τον Σι την ιδέα μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τη σύγκρουση με το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινγκπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν μοιράστηκε με τον Σι την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

