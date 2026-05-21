Ο Πούτιν συζήτησε με τον Σι την ιδέα μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τη σύγκρουση με το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινγκπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.
Ο Πούτιν μοιράστηκε με τον Σι την ιδέα της μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.