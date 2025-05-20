Την άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Συρίας, ανακοίνωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, προτείνοντας παράλληλα την επανεξέταση της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ, λόγω της κατάστασης στη Γάζα.

«Σήμερα, πήραμε την απόφαση να άρουμε τις οικονομικές μας κυρώσεις στη Συρία. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον συριακό λαό να ξαναχτίσει μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική Συρία. Η ΕΕ στάθηκε πάντα δίπλα στους Σύρους τα τελευταία 14 χρόνια - και θα συνεχίσει να το κάνει», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η ίδια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι ευχαρίστησε αμέσως την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άρση των κυρώσεων στη χώρα του. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τόνισε ότι η απόφαση αυτή θα δώσει ώθηση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Συρίας.

Syrian FM Asaad al Shaibani welcomes EU's decision to lift all sanctions on Syria, saying its positive impact will benefit not only Syria, but all neighbouring countries too pic.twitter.com/CBWss4hxMQ — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 20, 2025

«Αναφορικά με τη Συρία, ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε για την άρση των οικονομικών κυρώσεων σήμερα», δήλωσε νωρίτερα η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη είτε θα δώσει στη Συρία την ευκαιρία να σταθεροποιηθεί, είτε η χώρα αυτή θα κινδυνεύσει να καταλήξει σε μια κατάσταση όπως στο Αφγανιστάν.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία νωρίτερα σήμερα για μια πολιτική συμφωνία για την άρση των οικονομικών κυρώσεων, ανέφεραν διπλωμάτες, σημειώνοντας ότι η τελική απόφαση εναπόκειτο στους υπουργούς.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες τόνισαν πως οι κυρώσεις που θα αρθούν αφορούν κυρίως το συριακό τραπεζικό σύστημα, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ επίσης θα αποδεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Συρίας.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, προς έκπληξη όλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει εντολή για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας.

Μπροστά στην ενδεχόμενη απόφαση των Βρυξελλών, ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η άρση των κυρώσεων αντανακλά τη «διεθνή βούληση» για στήριξη της χώρας του.

«Η άρση των κυρώσεων εκφράζει την περιφερειακή και διεθνή βούληση να στηριχθεί η Συρία», δήλωσε ο Σαϊμπάνι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Δαμασκό μαζί με τον Ιορδανό ομόλογό του, Αϊμάν Σαφάντι, προσθέτοντας ότι «ο συριακός λαός έχει σήμερα μια ιστορική και πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοικοδομήσει τη χώρα του».

Πηγή: skai.gr

