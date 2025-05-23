Τηλεδιάσκεψη με τον εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ θα έχει σήμερα Παρασκευή ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, καθώς οι δύο πλευρές αναζητούν μια βάση ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με στόχο την αποτροπή ενός διατλαντικού εμπορικού πολέμου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Politico.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα αργά το απόγευμα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, μόνο λίγες μέρες αφότου οι Βρυξέλλες απάντησαν στην αμερικανική κυβέρνηση με μια πρόσφατα τροποποιημένη λίστα παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένες να προσφέρουν.

«Τους στείλαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι μια εξαιρετική, λεπτομερής, αμοιβαία επωφελής πρόταση», δήλωσε ο Γκιλ, υποστηρίζοντας την προσέγγιση της ΕΕ στις συνομιλίες της με την Ουάσινγκτον.

Το νέο έγγραφο στοχεύει στην ενίσχυση των αγορών σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ενέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργασίας στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G και 6G. Θα ενισχύσει επίσης τη στρατηγική συνεργασία σε ευαίσθητους τομείς όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, οι ημιαγωγοί και τα αυτοκίνητα.

Η πρόσφατη ανταλλαγή επιστολών πυροδότησε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν επιτέλους να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο, μετά από εβδομάδες αυξανόμενης απογοήτευσης για την έλλειψη δέσμευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ωστόσο, οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο Γκριρ αναμένεται να απορρίψει τις προτάσεις της ΕΕ, απαιτώντας μονομερείς παραχωρήσεις αντί για αμοιβαία μείωση των δασμών.

Σημειώνεται ότι εκτός από έναν δασμό 10%, η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να επιβάλλει δασμό 25% στα αυτοκίνητα, καθώς και στον χάλυβα και το αλουμίνιο. Εάν δεν επιτευχθεί λύση μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ένας υψηλότερος δασμός των ΗΠΑ, ύψους 20%, θα επανέλθει στην ισχύ των περισσότερων ευρωπαϊκών προϊόντων.

Οι Γκριρ και Σέφτσοβιτς αναμένεται να συναντηθούν στο Παρίσι στις αρχές Ιουνίου, αφού ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις δημόσια γνωστοποιημένες επισκέψεις στην Ουάσινγκτον από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

