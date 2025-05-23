Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι το διεθνές εμπόριο θα αλλάξει για πάντα από τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη κι αν ορισμένες κορυφαίες οικονομίες του κόσμου οδεύουν προς ορισμένους συμβιβασμούς.

«Ενώ είναι αρκετά προφανές ότι το διεθνές εμπόριο δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο, είναι επίσης αρκετά σαφές ότι θα υπάρξουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ σε συνέντευξή της στο Canadian Broadcasting Corp. στο περιθώριο της συνάντησης που είχαν στον Καναδά οι επικεφαλής των οικονομικών και των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των Επτά (G7).

«Θα υπάρξουν περαιτέρω κινήσεις εκ μέρους όλων των εταίρων στο εμπόριο, προκειμένου πιθανώς να μειωθούν οι σημαντικές ανισορροπίες που έχουμε και που είχαμε εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Μιλώντας σε ξεχωριστή συνέντευξη με το Radio-Canada, η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι ο αντίκτυπος των δασμών στον πληθωρισμό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από την κεντρική τράπεζα. Μπορεί να υπάρξουν πληθωριστικές επιπτώσεις εάν τα αντίποινα της Ευρώπης αυξήσουν το κόστος εισαγωγών, αλλά βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν αποπληθωριστικές ωθήσεις εάν υπάρξει εκτροπή φθηνών κινεζικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές, είπε.

«Το ζήτημα του αντίκτυπου των δασμών στον πληθωρισμό είναι πολύ λεπτό», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Υπάρχουν πολλά στοιχεία που κινούνται αυτή τη στιγμή και θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις και καθώς εξελίσσεται αυτό το νέο πλαίσιο».

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2,2% τον Απρίλιο λόγω ισχυρότερων υποκείμενων πιέσεων. Ωστόσο, οι αναλυτές προβλέπουν αντιστροφή τον Μάιο - πιθανώς ωθώντας τον πληθωρισμό ακόμη και κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 1,7% τον επόμενο χρόνο.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να μειώσουν το κόστος δανεισμού σε δύο εβδομάδες, με τον πληθωρισμό να οδεύει προς τον στόχο του 2% και τους αμερικανικούς δασμούς να επηρεάζουν την οικονομία. Αυτή θα ήταν η όγδοη μείωση από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.