Νέες εντάξεις στο ΕΣΠΑ για έργα ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, εντάσσονται στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, οι πράξεις ενεργειακής αναβάθμισης των ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ΓΝ Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων και ΓΝ Αργολίδας, συνολικού προϋπολογισμού 12.238.422 ευρώ.

Τα κτήρια των εν λόγω νοσοκομείων, μέσα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων αναμένεται ότι θα αναβαθμίσουν την υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία τους κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κατηγορίες.

Οι νοσοκομειακές δομές αποτελούν τα πλέον ενεργοβόρα κτήρια της Δημόσιας Διοίκησης, καθότι έχουν καθημερινά, υψηλές ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη, λόγω των ασθενών που νοσηλεύονται ή διαβιούν σε αυτές και της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας 365 ημέρες το χρόνο. Ενδεικτικά, το ενεργειακό κόστος του Κωνσταντοπούλειου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 639.008 ευρώ κατ’ έτος, ενώ αυτό του ΓΝ Αργολίδας είναι της τάξεως των 453.300 ευρώ κατ’ έτος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Οι εν λόγω πράξεις έρχονται σε συνέχεια ανάλογων παρεμβάσεων σε νοσοκομεία όλης της χώρας που χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

