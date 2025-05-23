Αρκετά μακριά φαίνεται πως είναι ΕΕ και ΗΠΑ μέχρι την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης δασμολογικής συμφωνίας. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, οι διαπραγματευτές του Τραμπ που ασχολούνται με τον τομέα του εμπορίου πιέζουν την ΕΕ να προβεί σε μονομερείς μειώσεις δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, λέγοντας ότι χωρίς παραχωρήσεις το μπλοκ δεν θα προχωρήσει στις συνομιλίες προκειμένου να αποφύγει πρόσθετους «αμοιβαίους» δασμούς 20%.

Ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, Τζέιμισον Γκριρ ετοιμάζεται να ενημερώσει τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς την Παρασκευή ότι ένα πρόσφατο «επεξηγηματικό σημείωμα» που κοινοποίησαν οι Βρυξέλλες για τις συνομιλίες δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Οι FT πρόσθεσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για ένα από κοινού συμφωνημένο κείμενο-πλαίσιο για τις συνομιλίες, αλλά οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Μάρτιο δασμούς 25% σε αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο από την ΕΕ και τον Απρίλιο δασμούς 20% σε άλλα προϊόντα της ΕΕ. Στη συνέχεια, μείωσαν στο μισό τον συντελεστή του 20% έως τις 8 Ιουλίου, ορίζοντας ένα χρονικό περιθώριο 90 ημερών για τις συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης δασμολογικής συμφωνίας.

Σε απάντηση, η ΕΕ των 27 κρατών ανέστειλε τα δικά της σχέδια για την επιβολή αντιποίνων σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα και πρότεινε μηδενικούς δασμούς για όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και από τις δύο πλευρές.

