Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ανακούφιση για εκατομμύρια νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φέρει η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας Ofgem, η οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή μείωση κατά 7% στο ανώτατο όριο τιμών ενέργειας, με ισχύ από την 1η Ιουλίου.

Πρόκειται για την πρώτη υποχώρηση του πλαφόν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με την Ofgem, ένα τυπικό νοικοκυριό που σήμερα καταβάλλει 1.849 λίρες ετησίως, θα δει τον λογαριασμό του να μειώνεται στις 1.720 λίρες. Αυτό μεταφράζεται σε ετήσια εξοικονόμηση 129 λιρών, ή περίπου 11 λιρών την εβδομάδα, για το επόμενο τρίμηνο. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το ανώτατο όριο αφορά την τιμή ανά μονάδα ενέργειας και όχι τον συνολικό λογαριασμό, συνεπώς η τελική χρέωση εξαρτάται από την κατανάλωση.

Παρά τη μείωση αυτή, η οποία αποδίδεται κυρίως στην πτώση των διεθνών τιμών χονδρικής φυσικού αερίου και πετρελαίου, οι λογαριασμοί ενέργειας παραμένουν σημαντικά υψηλότεροι σε σχέση με πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τιμ Τζάρβις, γενικός διευθυντής στην Ofgem, έκανε λόγο για μία «ευπρόσδεκτη είδηση», αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι τιμές παραμένουν υψηλές και ορισμένοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με το κόστος της ενέργειας.

Όπως πρόσθεσε, «το πρώτο πράγμα που θέλω να υπενθυμίσω στους πολίτες είναι ότι δεν χρειάζεται να πληρώνουν το ανώτατο όριο τιμών. Υπάρχουν καλύτερες προσφορές στην αγορά, επομένως είναι σημαντικό να κάνουν έρευνα και να μιλήσουν με τον προμηθευτή τους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.