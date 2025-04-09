Ως «πολύ ισχυρό και σαφές μήνυμα» προς τους πολίτες της Γερμανίας και προς τους εταίρους της χώρας περιέγραψε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και κατά πάσα πιθανότητα μελλοντικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τη συμφωνία της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) για τον σχηματισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Η Γερμανία αποκτά μια κυβέρνηση έτοιμη για δράση», δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Μερτς.

«Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον της χώρας, το μέλλον των πολιτών της και το μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς και τόνισε ότι αυτό, σε συνδυασμό με τις διεθνείς συνθήκες, αποτέλεσε επιπλέον πίεση προκειμένου να ληφθούν οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις και οι πλέον αξιόπιστες.

Στη μελλοντική κυβέρνηση, από πολιτικούς του CDU θα στελεχωθούν τα υπουργεία Οικονομίας και Ενέργειας, Εξωτερικών, Παιδείας και Οικογένειας, Υγείας, Συγκοινωνιών, Ψηφιακής Μετάβασης-Εκσυγχρονισμού του Κράτους, από τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) τα υπουργεία Εσωτερικών, Έρευνας, Τεχνολογίας και Διαστήματος, ενώ το SPD θα αναλάβει τα υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αμυνας, Περιβάλλοντος, Προστασίας Κλίματος και Περιβάλλοντος, Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Δόμησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

