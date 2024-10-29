Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμ «μπούκαρε» σε κατάστημα, στο κέντρο του Όσλο - Απίστευτες εικόνες

Από το πρωτοφανές περιστατικό έχει τραυματιστεί ο οδηγός και άλλα 4 άτομα - επιβάτες του τραμ -  σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα. 

οσλο τραμ

Ενα τραμ με περίπου 20 επιβάτες εκτροχιάστηκε και «μπούκαρε» σήμερα κυριολεκτικά σε κατάστημα στην περιοχή Storgata, στο κέντρο του Οσλο, στη Νορβηγία.  

«Εργαζόμαστε για να έχουμε μια γενική εικόνα της έκτασης της ζημιάς, αλλά υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα» αναφέρει η αστυνομία.

Από το πρωτοφανές περιστατικό έχει τραυματιστεί ο οδηγός και άλλα 4 άτομα - επιβάτες του τραμ -  σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα. 

νορβηγια οσλο τραμ

Το κτίριο στο οποίο έπεσε το τραμ εκκενώθηκε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όσλο τραμ Νορβηγία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark