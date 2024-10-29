Ενα τραμ με περίπου 20 επιβάτες εκτροχιάστηκε και «μπούκαρε» σήμερα κυριολεκτικά σε κατάστημα στην περιοχή Storgata, στο κέντρο του Οσλο, στη Νορβηγία.

«Εργαζόμαστε για να έχουμε μια γενική εικόνα της έκτασης της ζημιάς, αλλά υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα» αναφέρει η αστυνομία.

Trikk har kollidert i butikk i Oslo sentrum https://t.co/bc74ozUJwr — VG (@vgnett) October 29, 2024

Από το πρωτοφανές περιστατικό έχει τραυματιστεί ο οδηγός και άλλα 4 άτομα - επιβάτες του τραμ - σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

Το κτίριο στο οποίο έπεσε το τραμ εκκενώθηκε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Πηγή: skai.gr

