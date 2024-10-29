Ιράν: Διεθνείς αντιδράσεις για την εκτέλεση του αντιφρονούντα Τζαμσίντ Σαρμάντ

Διεθνείς αντιδράσεις πυροδοτεί η εκτέλεση από την Τεχεράνη του Γερμανοϊρανού αντιφρονούντα Τζαμσίντ Σαρμάντ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2020.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς καταδίκασε την εκτέλεση, χαρακτηρίζοντάς τη «σκάνδαλο». «Η εκτέλεση του Τζαμσίντ Σαρμάντ από το ιρανικό καθεστώς είναι σκάνδαλο και την καταδικάζω με τον πιο σθεναρό τρόπο», τόνισε ο κ. Σολτς μέσω X υπογραμμίζοντας πως στον 69χρονο δεν δόθηκε «καν η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των κατηγοριών σε βάρος του κατά τη διάρκεια της δίκης του».

Η κόρη του ιρανογερμανού αντιφρονούντα Τζαμσίντ Σαρμάντ αξίωσε σήμερα Τετάρτη το Ιράν να «τιμωρηθεί» για την εκτέλεσή του. Η Γκαζέλ Σαρμάντ ανέφερε μέσω X πως ανέμενε να μιλήσει με αντιπροσώπους της γερμανικής και της αμερικανικής κυβέρνησης για την τύχη του πατέρα της, μόνιμου κατοίκου ΗΠΑ. Αν «έχουν αποδείξεις» ότι εκτελέστηκε, όπως ανέφερε ενημερωτικό όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, θα απαιτήσει το πτώμα του να παραδοθεί στην οικογένειά του και να επιβληθεί «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους του ισλαμικού καθεστώτος», πρόσθεσε η ίδια.

Ο Γερμανός πολίτης ιρανικής καταγωγής Τζαμσίντ Σαρμάντ, που εκτελέστηκε χθες Δευτέρα στην Ισλαμική Δημοκρατία, ήταν «όμηρος» των ιρανικών αρχών και υπέστη «εξωδικαστική» δολοφονία, έκρινε εξόριστη οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Iran Human Rights (IHR).

«Η εκτέλεση του Τζαμσίντ Σαρμάντ είναι εξωδικαστική δολοφονία ομήρου», τόνισε ο Μαχμούντ Αμιρί-Μογαντάμ, διευθυντής της ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Νορβηγία, υπενθυμίζοντας ότι ο αντιφρονών «απήχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μεταφέρθηκε παράνομα στο Ιράν, όπου καταδικάστηκε σε θάνατο χωρίς να έχει δίκαιη δίκη».

Ο Τζαμσίντ Σαρμάντ, 69 ετών, εκτελέστηκε τη Δευτέρα, αφού καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών από το Ανώτατο Δικαστήριο για «διαφθορά πάνω στη γη», εξαιτίας του ρόλου που φέρεται να διαδραμάτισε σε βομβιστική επίθεση εναντίον τζαμιού το 2008, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 14 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, που διατράνωνε την εξαρχής την αθωότητά του, απήχθη από τις ιρανικές αρχές τον Αύγουστο του 2020, ενώ διερχόταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και μεταφέρθηκε μυστικά στο Ιράν. Ο Ιρανός, που είχε αποκτήσει τη γερμανική υπηκοότητα, κατηγορείτο επίσης πως ήταν επικεφαλής της Τοντάρ, οργάνωσης που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από το Ιράν.

Άλλη ΜΚΟ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Ανθρώπινα και Συνταγματικά Δικαιώματα, χαρακτήρισε «σοκαριστική» την εκτέλεση. Αποτέλεσε «νέα αντανάκλαση της αδυναμίας της κυβέρνησης αυτής, που δεν επέτρεψε να αποδοθεί δικαιοσύνη, καθώς ο Τζαμσίντ Σαρμάντ δεν είχε δίκαιη δίκη και ανεξάρτητη υπεράσπιση», υπογράμμισε ο Βόλφγκανγκ Κάλεκ, γενικός γραμματέας της ΜΚΟ. «Η παράνομη απαγωγή του Σαρμάντ, ο βασανισμός του στη φυλακή, η δίκη του και η εκτέλεσή του αποτελούν παράδειγμα των αναρίθμητων εγκλημάτων του ιρανικού καθεστώτος», συμπλήρωσε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Γεννημένος στην Τεχεράνη, ο Τζαμσίντ Σαρμάντ είχε μεταναστεύσει στη Γερμανία τα χρόνια του 1980 και από το 2003 είχε πάει στις ΗΠΑ. Ήταν γνωστός εξαιτίας δηλώσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που έκανε σε δορυφορικά τηλεοπτικά δίκτυα που μεταδίδουν εκπομπές στα περσικά. Οι αρχές του Ιράν δεν αναγνωρίζουν τη διπλή υπηκοότητα πολιτών της χώρας. Σύμφωνα με τους αριθμούς της IHR, από την αρχή του τρέχοντος έτους, στο Ιράν έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον 627 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

