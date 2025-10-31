ΕΕ: Αμηχανία μετά την αποχώρηση της Λετονίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αμήχανη να τοποθετηθεί για την αποχώρηση της Λετονίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δηλώνει ότι περιμένει την οριστικοποίηση της απόφασης. Πρόκειται για την πρώτη χώρα - μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, γεγονός πρωτόγνωρο για την ΕΕ.

« Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο Πρόεδρος της Λετονίας πρέπει να εξετάσει και να επικυρώσει αυτή την απόφαση. Επομένως, πριν σχολιάσουμε περαιτέρω αυτή την πιθανή απόφαση, θέλουμε πρώτα να δούμε να ολοκληρώνεται πλήρως η εσωτερική εθνική διαδικασία στη Λετονία», δηλώνει η 'Αννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν.

Τι σημαίνει για την ΕΕ η αποχώρηση;

Μπορεί επίσημα η Κομισιόν να δηλώνει ότι αντιδράσεις θα υπάρξουν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ωστόσο ήδη σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι όροι της Σύμβασης αποτελούν μέρος της έννομης τάξης της ΕΕ και καμία χώρα δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Όπως τόνισε η κ. Κάιζα, «Η ΕΕ έχει προσχωρήσει σε συγκεκριμένα μέρη της Σύμβασης — για παράδειγμα σε ζητήματα δημόσιας διοίκησης, δικαστικής συνεργασίας και ποινικών θεμάτων.

Αυτά αποτελούν μέρος της έννομης τάξης της ΕΕ και συνεπώς εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Αλλά θα εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό, μόλις υπάρξει τελική πολιτική απόφαση στη Λετονία».

Πηγή: skai.gr

