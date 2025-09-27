Λετονία: Στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ συναντώνται για να συζητήσουν τις ρωσικές παραβιάσεις εναέριων χώρων

Οι αρχηγοί γενικών επιτελείων κρατών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στη Ρίγα για συνομιλίες σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριων χώρων από ρωσικές δυνάμεις.

«Σήμερα, εκφράζω την πλήρη και αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη μου με όλους τους συμμάχους των οποίων παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος. Η απάντηση του Συμφώνου είναι στιβαρή και θα ενισχυθεί περαιτέρω», δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του οργανισμού, στην εναρκτήρια ομιλία του.

«Αυτές οι ενέργειες είναι κλιμακωτά ριψοκίνδυνες και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο Ντραγκόνε.

Στην ομιλία του από τη θέση του οικοδεσπότη, ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς δήλωσε:

«Άμεση προτεραιότητα σήμερα είναι ξεκάθαρα η αεράμυνα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όπως έχω ήδη επισημάνει, η Ρωσία συνεχίζει ένα μοτίβο προκλήσεων, πιο πρόσφατα παραβιάζοντας απερίσκεπτα τους εναέριους χώρους της Πολωνίας και της Εσθονίας».

Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν προσφάτως μια σειρά εν δυνάμει επικίνδυνων παραβιάσεων εναέριων χώρων κρατών μελών του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική και την Πολωνία. Οι παραβιάσεις έχουν συνδεθεί με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ συμβουλεύει τις χώρες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε στρατιωτικά θέματα. Ένας από τους στόχους της τωρινής συνεδρίασης είναι η υλοποίηση αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον περασμένο Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

