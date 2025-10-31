Την ώρα που η Ρωσία ξεκινούσε τη γενικευμένη εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, τότε επικεφαλής της κρατικής εθνικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας Ukrenergo, πάλευε να κρατήσει τα φώτα αναμμένα αναφέρει το Politico.

Κατά κάποιο τρόπο, κατάφερε και συνέχισε να το κάνει κάθε χρόνο, κερδίζοντας τον σεβασμό των στελεχών του ενεργειακού κλάδου παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ότι η χώρα ήταν σε θέση να αντέξει τις ρωσικές επιθέσεις από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ηλεκτρικό της δίκτυο και να αποφύγει καταστροφικές διακοπές ρεύματος - μέχρι που ξαφνικά αναγκάστηκε σε παραίτηση το 2024.

Η απόλυση του Κουντρίτσκι επικρίθηκε από πολλούς στον ενεργειακό κλάδο και επίσης σήμανε συναγερμό στις Βρυξέλλες. Εκείνη την εποχή, ο Κουντρίτσκι δήλωσε στο Politico ότι ήταν θύμα της αδιάκοπης συγκέντρωσης εξουσίας που συχνά επιδιώκουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο ισχυρός επικεφαλής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ. Είπε ότι φοβόταν ότι «διεφθαρμένα άτομα» θα κατέληγαν να αναλάβουν την κρατική εταιρεία.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, αυτό το είδος συζήτησης — και η άρνησή του να σιωπήσει — εξηγεί γιατί ο Κουντρίτσκι κατέληξε σε ένα γυάλινο θάλαμο σε ένα δικαστήριο στο κέντρο του Κιέβου την περασμένη εβδομάδα, όπου κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση. Τώρα, νομοθέτες της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών είναι εξοργισμένοι, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως ένα ακόμη παράδειγμα της τακτικής του Κιέβου, που χρησιμοποιεί τον νόμο για να εκφοβίσει τους αντιπάλους και να φιμώσει τους επικριτές κατηγορώντας τους για διαφθορά ή για συνεργασία με τη Ρωσία.

Άλλοι που έχουν λάβει την ίδια μεταχείριση περιλαμβάνουν τον προκάτοχο του Ζελένσκι στην εξουσία, Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος κατηγορήθηκε για διαφθορά και τιμωρήθηκε — μια κίνηση που θα μπορούσε να τον εμποδίσει να θέσει υποψηφιότητα σε μελλοντικές εκλογές.

Ποινές έχουν συχνά απειληθεί ή χρησιμοποιηθεί εναντίον αντιπάλων, ουσιαστικά παγώνοντας περιουσιακά στοιχεία και εμποδίζοντας όποιον έχει υποστεί τις κυρώσεις να πραγματοποιεί οποιεσδήποτε οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πιστωτικών καρτών ή της πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο Ποροσένκο έκτοτε κατηγόρησε τον Ζελένσκι για υφέρπουσα «αυταρχικότητα» και για επιδίωξη «απομάκρυνσης οποιουδήποτε αντιπάλου από το πολιτικό τοπίο».

Αυτό μπορεί επίσης να εξηγήσει γιατί ο Κουντρίτσκι έχει παραπεμφθεί σε δίκη, σύμφωνα με τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Μίκολα Κνιαζίτσκι, ο οποίος πιστεύει ότι η χρήση της νομικής οδού για τη δυσφήμιση των αντιπάλων μόνο θα χειροτερεύει καθώς το προεδρικό γραφείο προετοιμάζεται για πιθανές εκλογές τον επόμενο χρόνο σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Φοβάται ότι χρησιμοποιούν τα δικαστήρια «για να καθαρίσουν το πεδίο από τους ανταγωνιστές» για να διαμορφώσουν μια ανέντιμη εκλογή.

Άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της εξέχουσας Ουκρανής ακτιβίστριας και επικεφαλής του Κέντρου Δράσης κατά της Διαφθοράς, Ντάρια Καλένιουκ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος και η κλίκα του χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μονοπωλήσουν την εξουσία σε τέτοιο βαθμό που απειλείται η δημοκρατία της χώρας.

Η Καλένιουκ βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου για τη δίωρη παραπομπή του Κουντρίτσκι και επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του πρώην επικεφαλής ενέργειας ότι η δίωξη είναι «πολιτική». Σύμφωνα με την Καλένιουκ, η υπόθεση δεν έχει κανένα νομικό νόημα και είπε ότι όλα ακούγονταν «ακόμα πιο παράξενα» καθώς η εισαγγελέας περιέγραφε λεπτομερώς τις κατηγορίες εναντίον του Κουντρίτσκι: «Δεν κατάφερε να αποδείξει ότι είχε επωφεληθεί με οποιονδήποτε τρόπο» από μια σύμβαση υποδομής που, τελικά, δεν ολοκληρώθηκε, εξήγησε.

Η εν λόγω υπόθεση σχετίζεται με μια σύμβαση που ο Κουντρίτσκι ενέκρινε πριν από επτά χρόνια ως τότε αναπληρωτής διευθυντής επενδύσεων της Ukrenergo. Αλλά ο υπεργολάβος δεν ξεκίνησε καν τις εργασίες για τις ανατεθειμένες βελτιώσεις υποδομών και η Ukrenergo μπόρεσε να ανακτήσει μια προκαταβολή που είχε καταβληθεί.

Η ανησυχία της Καλενιούκ επαναλαμβάνεται επίσης από τη βουλευτή της αντιπολίτευσης Ίνα Σόβσουν, η οποία δήλωσε στο Politico ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι [ο Κουντρίτσκι] πλούτισε». «Δεν υπήρξε καμία ζημιά. Δεν μπορώ παρά να πιστέψω ότι όλα αυτά έχουν πολιτικά κίνητρα», είπε.

Η Σόβσουν εμφανίστηκε στην απαγγελία κατηγοριών για να προσφερθεί ως εγγυήτρια εάν χρειαζόταν — δύο άλλοι νομοθέτες προσφέρθηκαν επίσης να ενεργήσουν ως εγγυητές, αλλά ο δικαστής αποφάσισε αντ' αυτού να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία για να απελευθερώσει την Κουντρίτσκι από την προσωρινή κράτηση, απαιτώντας την καταβολή εγγύησης ύψους 325.000 δολαρίων.

Ένας ανώτερος Ουκρανός σύμβουλος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί ώστε να μπορέσει να μιλήσει για την υπόθεση, απέρριψε την περιγραφή της υπεράσπισης για την υπόθεση εναντίον της Κουντρίτσκι ως πολιτικά υποκινούμενη, ισχυριζόμενος ότι δεν υπήρχε ουσία στις κατηγορίες περί υπεξαίρεσης. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να περιμένουν αυτήν την υπόθεση μέχρι την πλήρη ακρόαση», πρόσθεσε.

Αλλά για την πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιβάνα Κλίμπους-Τσιντσάτζε, η υπόθεση «δεν φαίνεται καλή από καμία οπτική γωνία - ούτε εγχώρια ούτε όσον αφορά τους διεθνείς εταίρους». Η χρονική στιγμή, είπε, δεν είναι χρήσιμη για την Ουκρανία, καθώς συμπίπτει με την συνεχιζόμενη έκκληση του Κιέβου για περισσότερη ευρωπαϊκή ενεργειακή βοήθεια ενόψει αυτού που πιθανότατα θα είναι ο πιο επικίνδυνος χειμώνας του πολέμου.

Με τη Ρωσία να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από πριν, η πρόκληση που θα αντιμετωπίσει ενεργειακά η Ουκρανία είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και σε αντίθεση με τους προηγούμενους χειμώνες, οι επιθέσεις της Ρωσίας στοχεύουν τις εγκαταστάσεις γεώτρησης, αποθήκευσης και διανομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, εκτός από το ηλεκτρικό δίκτυο της. Το εξήντα τοις εκατό των Ουκρανών βασίζονται σήμερα στο φυσικό αέριο για να διατηρούν τα σπίτια τους ζεστά.

Ορισμένα στελέχη του ενεργειακού κλάδου της Ουκρανίας φοβούνται επίσης ότι η δίωξη του Κουντρίτσκι μπορεί να αποτελεί μέρος μιας «προληπτικής τακτικής αποδιοπομπαίου τράγου» για να μετατοπιστεί η ευθύνη σε περίπτωση που το ενεργειακό σύστημα της χώρας δεν μπορεί πλέον να αντέξει τις ρωσικές επιθέσεις.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, πριν από δύο εβδομάδες το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda ανέφερε ότι πρώην στελέχη ενέργειας φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν ότι δεν έκαναν αρκετά για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών και για την ενίσχυση των εγκαταστάσεων.

«Χρειάζονται έναν αποδιοπομπαίο τράγο τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Politico ένας ειδικός στην εξωτερική πολιτική που έχει συμβουλεύσει την ουκρανική κυβέρνηση. «Υπάρχουν μέρη της Ουκρανίας που πιθανότατα δεν θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την άνοιξη. Η θερμοκρασία είναι ήδη 10 βαθμοί Κελσίου στα διαμερίσματα του Κιέβου, και η πόλη θα μπορούσε κάλλιστα να έχει παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Οι άνθρωποι είναι ήδη εκνευρισμένοι με αυτό το θέμα, οπότε το γραφείο του προέδρου χρειάζεται αποδιοπομπαίους τράγους», επισήμανε, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ελεύθερα το θέμα.

Ο ανώτερος συνεργάτης του Ατλαντικού Συμβουλίου και συγγραφέας του «Battleground Ukraine» (Πεδίο Μάχης Ουκρανία), Άντριαν Καρατνίτσκι, ανησυχεί επίσης για την κατεύθυνση των «πολιτικών ανέμων». «Ενώ είναι ένας εμπνευσμένος και γενναίος ηγέτης εν καιρώ πολέμου, υπάρχουν πράγματι ανησυχητικά στοιχεία στη διακυβέρνηση του Ζελένσκι» ξεκαθάρισε.

Πηγή: skai.gr

