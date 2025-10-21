Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για τη δημιουργία μιας πιο κυρίαρχης και πιο ανεξάρτητης Ευρώπης. Το πρόγραμμα εργασίας, με τίτλο «Η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης», αντιμετωπίζει τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν από τις απειλές για την ασφάλεια και τη δημοκρατία μας, τις συγκρούσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις, τους κινδύνους για την οικονομία και τη βιομηχανία μας, καθώς και από την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Βασίζεται στις δεσμεύσεις που ορίζονται στις πολιτικές κατευθύνσεις και τις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων που απέστειλε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στο Σώμα των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στις ιδέες που διατύπωσε στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2025.

Το 2026, η Επιτροπή θα συνεχίσει να μειώνει τη γραφειοκρατία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις. Η πρώτη γενική έκθεση σχετικά με την απλούστευση, την εφαρμογή, και την επιβολή, που επίσης εγκρίθηκε σήμερα, καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής — όπως οι έξι δέσμες μέτρων «omnibus» και άλλες προτάσεις απλούστευσης που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση άνω των 8,6 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα εργασίας για το 2026 σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για μια πιο ισχυρή και πιο κυρίαρχη Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να κάνουμε πράξη τις προτεραιότητες της Ευρώπης, να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα, να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της ενιαίας μας αγοράς, να απλουστεύσουμε τους κανόνες μας και να αντιμετωπίσουμε την κρίση της οικονομικής προσιτότητας. Μαζί, θα προστατεύσουμε τους πολίτες μας και θα υπερασπιστούμε τις αξίες μας.»

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

