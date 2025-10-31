Νέος γύρος διαβουλεύσεων για τη Γάζα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών που είχαν συναντηθεί τον Σεπτέμβριο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, υπουργοί Εξωτερικών διαφόρων χωρών θα συναντηθούν τη Δευτέρα για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα επόμενα βήματα, δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία ανησυχεί για το αν η εκεχειρία θα διατηρηθεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Φιντάν ανέφερε ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών που είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας και δύναμης σταθεροποίησης για τη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

