Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία των ΗΠΑ να καταργήσουν την τακτική του "filibuster", σε μια προσπάθεια να τερματιστεί το συνεχιζόμενο «κυβερνητικό λουκέτο», που πλέον διανύει την 30ή του ημέρα.

Το φιλιμπάστερ είναι ένας μακροχρόνιος κανονισμός της Γερουσίας που απαιτεί 60 από τα 100 μέλη να εγκρίνουν τη νομοθεσία. Με πλειοψηφία 53-47, η κατάργησή του θα επέτρεπε στους Ρεπουμπλικανούς να περάσουν ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης χωρίς την υποστήριξη των Δημοκρατικών.

«Ήρθε η ώρα οι Ρεπουμπλικανοί να παίξουν το “TRUMP CARD” τους και να χρησιμοποιήσουν αυτό που αποκαλείται «Πυρηνική Επιλογή», να απαλλαγούν από το Φιλιμπάστερ, και να το κάνουν ΤΩΡΑ», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κυβερνητικό λουκέτο, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, έχει αφήσει εκατομμύρια Αμερικανούς αντιμέτωπους με την απώλεια βασικών υπηρεσιών. Αν συνεχιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να χάσουν την πρόσβασή τους στο πρόγραμμα SNAP, που παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν ήδη χάσει τις αμοιβές τους, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για καθυστερήσεις στις πτήσεις, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το προσωπικό των αεροδρομίων εργάζονται χωρίς μισθό.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης της Γερουσίας, Τζον Θιούν, έχει απορρίψει στο παρελθόν εκκλήσεις για αλλαγή του κανόνα του φιλιμπάστερ προκειμένου να λήξει το «λουκέτο».

Βουλευτές και από τα δύο κόμματα έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η κατάργησή του θα διαβρώσει έναν σημαντικό θεσμό που προστατεύει το κόμμα της μειοψηφίας.

«Λοιπόν, τώρα ΕΜΕΙΣ είμαστε στην εξουσία, και αν κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, θα τερματιζόταν ΑΜΕΣΩΣ αυτό το γελοίο, καταστροφικό για τη Χώρα ΚΛΕΙΣΙΜΟ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Μέχρι την Παρασκευή, οι περισσότεροι γερουσιαστές είχαν εγκαταλείψει την Ουάσινγκτον για το Σαββατοκύριακο, χωρίς να διαφαίνεται πρόοδος προς την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Παραμένει ασαφές αν υπάρχει επαρκής υποστήριξη στη Γερουσία για να ενεργοποιηθεί αυτό που είναι γνωστό ως «πυρηνική επιλογή» και να καταργηθεί το φιλιμπάστερ.

Τα τελευταία χρόνια, και τα δύο κόμματα έχουν περιορίσει σταδιακά την ισχύ του φιλιμπάστερ.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, ορισμένοι Δημοκρατικοί είχαν προτείνει να καταργηθεί το φιλιμπάστερ, ώστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην άμβλωση και να προστατευθούν τα εκλογικά δικαιώματα, αλλά η πρόταση δεν συγκέντρωσε αρκετή υποστήριξη στο εσωτερικό του κόμματος.

Η Γερουσία έχει ήδη κάνει εξαιρέσεις, ώστε ορισμένοι διορισμοί – όπως οι δικαστικοί – να εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία. Ωστόσο, η περισσότερη νομοθεσία εξακολουθεί να απαιτεί την πλειοψηφία των 60 ψήφων.

Πολλοί Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι η κατάργηση του φιλιμπάστερ θα μπορούσε να στραφεί εναντίον τους αν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το «λουκέτο» τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, αφού οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να στηρίξουν ένα προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης της κυβέρνησης έως τα μέσα Νοεμβρίου, εκτός αν οι Ρεπουμπλικανοί συμφωνούσαν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

Οι Ρεπουμπλικανοί αντιστάθηκαν, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι κρατούν την κυβέρνηση «όμηρο» για άσχετες πολιτικές επιδιώξεις.

