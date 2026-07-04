Δύο πυροσβέστες τραυματίες από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – Μεταφέρονται στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρονται αυτήν την ώρα δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, οι δύο πυροσβέστες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους διακομίζουν προς το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

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