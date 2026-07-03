Θεσσαλονίκη: Ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Αναστασιάδη

Του Χρήστου Νικολαΐδη

Ο ένας από τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στα τρία στελέχη της ΝΔ Θεσσαλονίκης αλλά και η στιγμή της έκρηξης του αυτοσχέδιου μηχανισμού έχει καταγραφεί σε βίντεο από δύο κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας.

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Πρόκειται για την κατοικία του πρώην βουλευτή του κόμματος Σάββα Αναστασιάδη, στην Άνω Τούμπα.

Στα βίντεο, που εξασφάλισε και παρουσιάζει το skai.gr, διακρίνεται ένας νεαρό άτομο, με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντήλι στο πρόσωπο να πλησιάζει, με μία μαύρη σακούλα στα χέρια, στην είσοδο της αυλής της πολυκατοικίας και να εισέρχεται σε αυτήν.

Το άτομο περπατά από το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης που φτάνει μέχρι την πόρτα της πολυκατοικίας. Αφήνει τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό και φεύγει τρέχοντας.

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια, που προκαλεί φλόγες οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσοψη της πολυκατοικίας.

Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Έχει φροντίσει δηλαδή να έχει 20 λεπτά στη διάθεση του για να απομακρυνθεί, γεγονός που ενισχύει το σενάριο να έχει χρησιμοποιήσει βραδύκαυστη ύλη, για την ασφάλειά του.

Τα δύο βίντεο αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

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Πηγή: skai.gr

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