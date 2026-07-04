Συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Καναντέρ «βουτούν» στη φωτιά λίγο πριν τη δύση του ηλίου

Συγκλονιστικές είναι οι προσπάθειες που καταβάλουν τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως βλέπετε στο βίντεο του ThessPost.gr, καναντέρ επιχειρούν από αέρος ακόμη και λίγα λεπτά πριν τη δύση του ηλίου, προκειμένου να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την απειλή κατοικιών από το πύρινο μέτωπο στην περιοχή.

Το βίντεο:

Η φωτιά σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανθούπολη του Ωραιοκάστρου, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 18 οχήματα καθώς και ένα αεροσκάφος το οποίο πραγματοποιεί ρίψεις νερού όση ώρα θα το επιτρέπει η ορατότητα πριν νυχτώσει. Οι πυροσβέστες δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες καθώς στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι.

Πηγή: skai.gr

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