Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό η πυρκαγιά στα Κουφάλια

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Ωστοσο, εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ωραιόκαστρο με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 20:30, σε αγροτοδασική έκταση να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εξελίσσεται πλησίον κατοικιών και υποδομών, ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και Εθελοντές ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος μέχρι το τελευταίο φως. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς ΤΙΤΑΝ.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η εκκένωση του ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβένι (επί της Εγνατίας οδού) στο Ωραιόκαστρο απέναντι από το "ΤΙΤΑΝ".

Μεταβαίνουν 4 λεωφορεία στο ίδρυμα για την απομάκρυνση 157 ατόμων με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο "Κονταξοπούλιο" και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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