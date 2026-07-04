Η φωτιά στη Θεσσαλονίκη απειλεί ίδρυμα με ΑμεΑ – Ζητήθηκε προληπτική εκκένωση

Σε απόλυτο συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές του ThessPost.gr, η φωτιά απειλεί ίδρυμα με Άτομα με Αναπηρία, το οποίο στεγάζεται στην περιοχή της Ευκαρπίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές έχουν ζητήσει την προληπτική εκκένωση.

Σε περίπτωση που οι φλόγες πλησιάσουν ακόμη περισσότερο, τότε έχει εκπονηθεί σχέδιο για την ασφαλή απομάκρυνση των Ατόμων με Αναπηρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.