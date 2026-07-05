Φωτιά στην Κάλυμνο

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον χώρο της χωματερής στα Γιανναχώραφα Καλύμνου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου, με προσωπικό και τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Καλυμνίων. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν ιδιωτικές υδροφόρες, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της.

Πηγή: skai.gr

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