Έξω από το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε δημόσια ο σύζυγος της δολοφονημένης Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια μετά την επίθεση.

Ο κ. Νέστορας μιλώντας για τους δράστες έκανε λόγο για «αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα «να μη βρεθούν ποτέ αντιμέτωποι με κάτι αντίστοιχο στις δικές τους οικογένειες», ζητώντας ωστόσο να υπάρξει δικαιοσύνη από τη Δημοκρατία, την οποία – όπως είπε – εμπιστεύεται ότι θα τους βρει και θα τους δικάσει δίκαια. «Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν δικές τους οικογένειες κάτι αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά, και όχι σε αυτό που κάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην απώλεια της συζύγου του, τόνισε ότι εύχεται αυτή «να είναι η τελευταία» από τέτοιες «ύπουλες και άνανδρες επιθέσεις που δείχνουν μίσος», ενώ σημείωσε πως η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί όρθια μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κόρη του, Αφροδίτη, η οποία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκαύματα. Όπως ανέφερε, η κατάστασή της είναι διαχειρίσιμη και εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει τα προβλήματα με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και πιθανές μικρές επεμβάσεις.

«Θα το παλέψουμε και θα βγούμε νικητές», είπε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας παράλληλα όσους έχουν εκφράσει συμπαράσταση, από φίλους και πολίτες μέχρι πολιτικά πρόσωπα, σημειώνοντας ότι υπήρξε και επίσκεψη του πρωθυπουργού, καθώς και του γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Και κατέληξε λέγοντας:

«Η κηδεία της γυναίκας μου θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης, η οποία δεν μπορεί να περπατήσει».

Πηγή: skai.gr

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