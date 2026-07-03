Πρώτο «όχι» του Κογκρέσου στους κινητήρες του KAAN

Το πρώτο θεσμικό εμπόδιο στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει την πώληση κινητήρων F110 για το τουρκικό μαχητικό KAAN καταγράφηκε στην Ουάσιγκτον, με την κατάθεση Κοινού Ψηφίσματος Αποδοκιμασίας (Joint Resolution of Disapproval) από τη Δημοκρατική βουλευτή Ντίνα Τάιτους.

Το ψήφισμα στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου και αφορά όχι μόνο την προμήθεια των κινητήρων F110-GE-129E/F, αλλά και ολόκληρο το πακέτο τεχνικής υποστήριξης, πιστοποίησης και τεχνογνωσίας που απαιτείται για την επιχειρησιακή ένταξή τους στο τουρκικό πρόγραμμα KAAN.

Παρότι οι πιθανότητες να μπλοκαριστεί τελικά η συμφωνία θεωρούνται περιορισμένες, καθώς απαιτείται έγκριση τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία και στη συνέχεια υπέρβαση ενδεχόμενου προεδρικού βέτο, η κατάθεση του ψηφίσματος αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Αποτυπώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει στο Κογκρέσο οργανωμένη αντίσταση απέναντι στην περαιτέρω ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, παρά τη σαφή βούληση του Λευκού Οίκου να προχωρήσει τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ακόμη λεπτομέρεια που προκύπτει από το ίδιο το κείμενο του ψηφίσματος. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταβίβαση των κινητήρων θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS) και όχι μέσω απευθείας εμπορικής πώλησης, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι ο επίσημος συμβαλλόμενος στη συμφωνία, γεγονός που καθιστά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ακόμη πιο κρίσιμο.

Για την Αθήνα, η εξέλιξη παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι κάθε καθυστέρηση ή πρόσθετος έλεγχος στις διαδικασίες εξοπλιστικής ενίσχυσης της Τουρκίας λειτουργεί υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου ισοζυγίου ισχύος στο Αιγαίο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον αναζητά συνολικά έναν νέο συμβιβασμό με την Άγκυρα τόσο για το πρόγραμμα των F-35 όσο και για το μέλλον του τουρκικού μαχητικού KAAN.

Τουρκία: Και η αφωνία μπορεί να είναι φάλτσα για μια… Κάλας

Κι ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κάποιοι εξακολουθούν να βάζουν έστω ένα θεσμικό φρένο στην Άγκυρα, στην Ευρώπη, αντίθετα, τα φρένα μοιάζουν λυμένα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στην Τουρκία τρίβουν τα χέρια τους μετά επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, στην Άγκυρα και τη συνάντησή της με τον πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Κάλας χαρακτήρισε την Τουρκία «βασικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή της Κάλας, να μην αναφερθεί σε (άλλοτε) καίρια για την Ευρώπη ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκάλεσε ικανοποίηση στην Άγκυρα, αλλά αλγεινή εντύπωση στη Δύση, με επικρίσεις μεγάλων ειδησεογραφικών δικτύων. Κι αυτό, όταν η ίδια η Εσθονή αξιωματούχους επικρίνει ευρωπαϊκές χώρες ότι «δεν κάνουν αρκετά για την Ουκρανία». Επιλεκτικές ευαισθησίες, ή αναισθησίες.

Κατηγορούν την ΕΕ ότι είναι πολύφωνη, και γι’ αυτό κακόφωνη, ειδικά στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και η αφωνία μπορεί να είναι φάλτσα για μια… Κάλας, (έστω όχι τη Μαρία) αναδεικνύοντας την υποκρισία και την αδυναμία της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο.

Κλείνει η Λαγκάρντ το μάτι στο Μέγαρο των Ηλυσίων;

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πριν ολοκληρώσει τη θητεία της τον Οκτώβριο του 2027, άφησε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Les Echos, άφησε να εννοηθεί ότι το σενάριο μιας πρόωρης αποχώρησης από το τιμόνι της ΕΚΤ είναι «πιθανό», την ώρα που η Γαλλία μπαίνει σταδιακά στην τροχιά των προεδρικών εκλογών του 2027. Έτσι, ενώ υπό κανονικές συνθήκες, η δήλωση θα περνούσε ως τεχνική σημείωση θεσμικής ευελιξίας, αποκτά καθαρά πολιτικό βάρος.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ δεν περιορίστηκε στη νομισματική της ιδιότητα. Μίλησε για την ανάγκη να ακουστεί η «ευρωπαϊκή φωνή» στον γαλλικό προεκλογικό διάλογο και δεν απέκλεισε ούτε το ενδεχόμενο να έχει προσωπική επαφή με υποψηφίους ή να συμμετάσχει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στη δημόσια συζήτηση. Από εκεί και πέρα, η απόσταση από την τεχνοκρατία μέχρι την πολιτική όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ μικρή.

Το πλαίσιο μόνο ουδέτερο δεν είναι. Στο Παρίσι, οι ισορροπίες παραμένουν ρευστές, με τον Τζορντάν Μπαρντελά της Εθνικής Συσπείρωσης να εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ως πιθανός πρωταγωνιστής της επόμενης μέρας. Και στις Βρυξέλλες, μια τέτοια προοπτική δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως εσωτερική γαλλική υπόθεση, αλλά ως ευρωπαϊκός πονοκέφαλος πρώτου μεγέθους.

Η ίδια η Λαγκάρντ, πάντως, σπεύδει να ισορροπήσει την κατάσταση. Από τη μία επιμένει ότι η αποστολή της είναι η σταθερότητα τιμών και ότι «ο καπετάνιος πρέπει να παραμείνει στη γέφυρα» της ΕΚΤ, από την άλλη όμως αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο προς το πολιτικό μέλλον.

Σε μια Ευρώπη που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε οικονομική πίεση, πολιτικό κατακερματισμό και άνοδο της ακροδεξιάς, ακόμη και οι δηλώσεις των κεντρικών τραπεζιτών παύουν να είναι ουδέτερες. Και η Λαγκάρντ, συνειδητά ή όχι, δείχνει να το γνωρίζει καλά.

Το ερώτημα είναι αν κρατά απλώς μια θεσμική πόρτα μισάνοιχτη ή αν δοκιμάζει ήδη το χερούλι της επόμενης.

ANTIFA-ΣH zone...

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντικρίσαμε στον σταθμό Μετρό των Αμπελοκήπων. Ένας ηλικιωμένος, εμφανώς οργισμένος, αδιαφορώντας για τους περίεργους περαστικούς, έκανε τη δική του «παρέμβαση» στο πολύπαθο από τα γκράφιτι τοιχίο της εισόδου του σταθμού (παρεμπιπτόντως ή Αττικό Μετρό καθαρίζει ποτέ τους σταθμούς, ή μήπως το κάνει ανά 100ετία;).

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε με μαρκαδόρο στο (ο Θεός να το κάνει) γκράφιτι ANTIFA ZONE… ένα «-ΣΗ».

ANTIFA-ΣH ZONE δηλαδή. «Τι κάνεις στους ANTIFA;» ρώτησε μια γυναίκα περιπαικτικά(;) «Δεν είναι ANTIFA κυρία μου, είναι ANTIFA-ΣH» απάντησε φωνάζοντας ο «δράστης», και αποχώρησε επιδεικτικά από τη σκηνή του δικού του, ιδιαίτερου ακτιβισμού.

Πώς θα μπορούσε να ερμηνεύσει κανείς τη στάση του; Ίσως καταδεικνύει την αντίδραση κάποιων αστικών στρωμάτων που βλέπουν ναρκισσευόμενους «αντιφασίστες» να χρησιμοποιούν καραφασιστικές πρακτικές αναζητώντας Εβραίους για να τους «σωφρονίσουν» ή καίγοντας ανθρώπους.

Εδώ που τα λέμε, εάν αυτό δεν είναι ANTIFA-ΣH, τότε τι είναι;

Πηγή: skai.gr

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