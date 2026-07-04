Διάσωση 28 αλλοδαπών στη νησίδα Μακρόνησος

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σάμου για την αποβίβαση αλλοδαπών στη νησίδα «ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ», βορειοανατολικά της ν. Σάμου. Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) καθώς και το ιδιωτικό σκάφος «ALBATROS» της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν είκοσι οκτώ (28) αλλοδαπούς.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από το ΠΛΣ με τη συνδρομή του «ALBATROS» στο λιμάνι Μαλαγαρίου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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