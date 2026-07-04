Μαγικός Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στους «8» του Μουντιάλ

Μαγικός Ουναΐ, κυνικό το Μαρόκο και έφυγε για τους «8» του Μουντιάλ. Τα «λιοντάρια» επικράτησαν 3-0 του Καναδά στο Χιούστον, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες τους και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα δύο πανέμορφα γκολ (50’, 82’) του άλλοτε άσου του Παναθηναϊκού έστειλαν ουσιαστικά τους Αφρικανούς στην επόμενη φάση (όπου θα παίξουν με Γαλλία ή Παραγουάη) και ο Ραχίμι στο 90’+8’ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-2 παρέταξε ο Τζέσι Μαρς την ομάδα του. Ο Κρεπό βρέθηκε στο τέρμα, Μπομπίτο και Ντε Φουζερόλ στο κέντρο της άμυνας, Τζόνστον και Λαριέα στα μπακ, Μπουτσανάν, Σίγκουρ, Εουστάκιο και Αχμέντ στο κέντρο, ενώ Ολουγουασέγι με Ντέιβιντ βρέθηκαν στην επίθεση.

Με 4-2-3-1 το Μαρόκο του Μοχάμεντ Ουαχμπί. Στο τέρμα ο Μπουνού, με τους Ντιόπ και Χαλάλ στα στόπερ, Χακίμι και Μαζράουι στα μπακ. Μπουαντί και Ελ Αϊναουί στα χαφ, με τους Ντίαθ και Ελ Κχανούς στα πλάγια και τον Ουναΐ πίσω από τον Σαϊμπαρί.

Το ματς

Το Μαρόκο θέλησε να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχοντας την κατοχή στο ξεκίνημα. Ακολούθως ο Καναδάς ανέβασε την ένταση, πίεσε ψηλά, πήρε την μπάλα και την κατοχή και έγινε αφεντικό του ματς.



Είχε δύο πολύ καλές στιγμές στα πρώτα δέκα λεπτά. Στο 5’ Ντε Φουζερόλ τροφοδότησε με κεφαλιά-πάσα τον Ντέιβιντ, ο οποίος βρέθηκε φάτσα με τον Μπουνού, με τον Μαροκινό γκολκίπερ να λέει «όχι».

Στο 10’ έγινε ακόμα μεγαλύτερη φάση, με τον Αχμέντ να κλέβει και να βρίσκει κάθετα τον Ολουγουασέγι, ο οποίος είχε περισσότερο για να εκτελέσει, αλλά ο Μπουνού τον σταμάτησε.

Αυτή ήταν για αρκετό διάστημα η τελευταία καλή στιγμή στον αγώνα. Το Μαρόκο προσπάθησε δειλά να βγει στην επίθεση και στο 17’ είχε κόντρα με τον Σαϊμπαρί, αλλά ήταν οριακά εκτεθειμένος. Αυτή η φάση βγήκε ξινή, με τον παίκτη της Αϊντόχφεν να τραυματίζεται και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.

Από τον παίκτη που πήρε τη θέση του (Ραχίμι) ήρθε το πρώτο σουτ του Μαρόκο, με τον Κρεπό να μπλοκάρει εύκολα στο 28’, λίγο μετά το hydration break. Η διακοπή λειτούργησε ευεργετικά για το Μαρόκο και ανασταλτικά για τον Καναδά που έχασε τον ρυθμό που είχε.

Η ομάδα του Μαρς προσπάθησε μέχρι την ανάπαυλα να δημιουργήσει κινδύνους από τα αρκετά κόρνερ που κέρδισε, αλλά δίχως αποτέλεσμα.

Με ιδανικό τρόπο για το Μαρόκο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Η ομάδα του Ουαχμπί ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη του ευκαιρία γενικότερα στο ματς. Αφού εξαργύρωσε την έξυπνη κομπίνα. Ο Χακίμι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και ο Ουναΐ με πλασέ από τα όρια της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή κάτω γωνία του Κρεπό.



Το Μαρόκο είχε πλέον περισσότερους χώρους και δημιούργησε άμεσα κίνδυνο, βγάζοντας κόντρα με Χακίμι και Ελ Κχανούς, αλλά πήρε μόνο ένα κόρνερ. Για αρκετό διάστημα είχε τον απόλυτο έλεγχο το Μαρόκο δίχως να απειληθεί ιδιαίτερα και στο 82’ τελείωσε το ματς. Όταν και έβγαλε εξαιρετική κόντρα, με τον Ντίαθ να πατάει περιοχή και με κοφτή ντρίμπλα άδειασε δύο αντιπάλους προτού στρώσει στον Ουναΐ που με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ουσιαστικά δεν υπήρξε επιστροφή για τον Καναδά από εκεί και μετά, με τον Ραχίμι να κάνει το 3-0 στο 90’+8’, εκτελώντας μετά από πάσα του Ντίαθ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.