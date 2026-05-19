Bloomberg: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στο Ορμούζ για την προστασία πλοίων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πρόταση φαίνεται να έχει τη στήριξη αρκετών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ωστόσο δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την απαιτούμενη ομοφωνία

Η Συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβε εάν η θαλάσσια οδός δεν επαναλειτουργήσει έως τις αρχές Ιουλίου

Παραμένει ασαφές με ποιον ακριβώς τρόπο οι χώρες του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Παρότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφωνούν στην ανάγκη επαναλειτουργίας του Στενού, έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στον πόλεμο

Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να συμβάλει στη διέλευση πλοίων μέσω του αποκλεισμένου Στενού του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν επαναλειτουργήσει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας.

Η πρόταση φαίνεται να έχει τη στήριξη αρκετών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ωστόσο δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την απαιτούμενη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας της Συμμαχίας. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ αναμένεται να συναντηθούν στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

«Πρώτα έρχεται η πολιτική κατεύθυνση και στη συνέχεια ακολουθεί ο επίσημος σχεδιασμός», δήλωσε ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκιβιτς, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη. «Το σκέφτομαι; Απολύτως.»

Όπως υπογραμμίζει το πρακτορείο Bloomberg, μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε αλλαγή στη στρατηγική του ΝΑΤΟ απέναντι στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν. Μέχρι σήμερα, οι σύμμαχοι επέμεναν ότι θα εμπλέκονταν στο Στενό του Ορμούζ μόνο μετά τον τερματισμό των συγκρούσεων και υπό την προϋπόθεση δημιουργίας ενός ευρύτερου συνασπισμού, στον οποίο θα συμμετείχαν και πολλές χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται, καθώς το κλείσιμο του Στενού έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας και επιβαρύνει σημαντικά τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Παραμένει ασαφές με ποιον ακριβώς τρόπο οι χώρες του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Πρόσφατη αμερικανική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ανεστάλη μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξή της, παρά τις σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες της Ουάσινγκτον.

Το Ιράν απέκλεισε αρχικά το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το πέρασμα έχει έκτοτε εξελιχθεί σε σημείο έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλουν στο άνοιγμα του Στενού.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την οργή του για τη στάση αυτή, ενώ η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.

Ο ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι, παρότι ορισμένοι σύμμαχοι εξακολουθούν να αντιτίθενται στην έγκριση αποστολής της Συμμαχίας στο Στενό του Ορμούζ, ενδέχεται να στηρίξουν την ιδέα εάν ο αποκλεισμός παραταθεί.

Ο διπλωμάτης του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι αρκετά κράτη-μέλη υποστηρίζουν ήδη την παρέμβαση για τη συμβολή στο άνοιγμα του Στενού, προειδοποίησε όμως ότι άλλες χώρες παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο να παρασυρθούν στη σύγκρουση.

Ο Άλεξους Γκρίνκιβιτς υπογράμμισε ότι είναι προς το συμφέρον των συμμάχων να αποκατασταθεί η διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει αρκετούς πυραύλους προς εδάφη της Συμμαχίας.

«Η διακοπή της ναυσιπλοΐας επηρεάζει πολύ αρνητικά όλες τις οικονομίες μας και όταν επηρεάζονται οι οικονομίες μας, επηρεάζεται μακροπρόθεσμα και η στρατιωτικοβιομηχανική μας ικανότητα», δήλωσε.

Παρότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφωνούν στην ανάγκη επαναλειτουργίας του Στενού, έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στον πόλεμο.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους στη σύγκρουση. Η Μαδρίτη μάλιστα απαγόρευσε στις ΗΠΑ τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, οι περισσότεροι σύμμαχοι έχουν παραχωρήσει διακριτικά πρόσβαση στις βάσεις τους για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Παράλληλα, συνασπισμός υπό τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επεξεργάζεται σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μετά την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, ενώ ορισμένες χώρες έχουν ήδη αναπτύξει μέσα στην περιοχή ενόψει πιθανών εξελίξεων.

Αυτό, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει κατευνάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει στρέψει ιδιαίτερα την οργή του κατά της Γερμανίας. Μέχρι στιγμής πάντως, οι ΗΠΑ δεν έχουν υποβάλει επίσημο αίτημα για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Στενό, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.