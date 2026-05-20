Σεργκέι Ριάμπκοφ: Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σχετικά με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική τους σύγκρουση, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, την Τετάρτη.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης και τα εμπλεκόμενα μέρη το γνωρίζουν πολύ καλά», δήλωσε ο Ριάμπκοφ.

Ο Ρώσος διπλωμάτης αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις της χώρας του με το ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας ότι οι κίνδυνοι μιας απ' ευθείας σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ αυξάνονται και ότι οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές.

«Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενισχύεται το αφήγημα περί της υποβόσκουσας απειλής ενός υψηλής έντασης πολέμου με τη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα αυτής της κλιμάκωσης των εντάσεων, περιλαμβανομένων κατάφωρα προκλητικών ενεργειών στη σφαίρα των πυρηνικών, αυξάνονται οι στρατηγικοί κίνδυνοι, όπως ο κίνδυνος μιας μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη χώρα μας, με όλες τις εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες που θα επέφερε», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Πηγή: skai.gr

