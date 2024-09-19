Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής καταδίκασε τις επιθέσεις με στόχο συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας ότι όποιος κρύβεται από πίσω είχε ως στόχο «να σπείρει τον τρόμο στον Λίβανο», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βηρυτό.

«Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να κάνει διακρίσεις είναι απαράδεκτη, λόγω των αναπόφευκτων και βαριών παράπλευρων απωλειών μεταξύ των αμάχων και των ευρύτερων συνεπειών για όλο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου του φόβου και του τρόμου, καθώς και της κατάρρευσης των νοσοκομείων», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις βομβητών και γουόκι-τόκι που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ.

Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγη ώρα πριν από την ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενέκρινε τα σχέδια για το βόρειο πεδίο.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ μετέτρεψε τον νότιο Λίβανο σε εμπόλεμη ζώνη. Επί δεκαετίες, η Χεζμπολάχ μετέτρεψε σε όπλα τα σπίτια αμάχων, έσκαψε σήραγγες από κάτω τους και χρησιμοποιούσε πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες» ανέφερε ο στρατός.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ενεργούν για να φέρουν ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς και για να επιτύχουν όλους τους στόχους του πολέμου», πρόσθεσε.

Φόβος στο Λίβανο

Η έκρηξη χιλιάδων κινητών συσκευών επικοινωνίας της Χεζμπολάχ έσπειρε τον φόβο σε όλον τον Λίβανο και πολλοί κάτοικοι ανησυχούν ότι μπορεί να κουβαλούν στις τσέπες τους βόμβες, χωρίς να το ξέρουν.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν όταν στην αρχή βομβητές και στη συνέχεια ασύρματοι πομποδέκτες που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν, σε δύο κύματα επιθέσεων, την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου και η Χεζμπολάχ λένε ότι για τις επιθέσεις αυτές ευθύνεται το Ισραήλ.

Μετά την επίθεση, διαδόθηκαν ψευδείς φήμες που έκαναν λόγο για εκρήξεις κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών.

Ο Μουστάφα Τζεμάα είπε ότι απομάκρυνε κάποια εμπορεύματα από το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που διατηρεί στη Σιδώνα. «Είχαμε κάποιες συσκευές που πιστεύαμε ότι είναι 100% ασφαλείς αλλά, για προληπτικούς λόγους, τις απομακρύναμε, επειδή ανησυχούσαμε», εξήγησε.

Ο στρατός του Λιβάνου κάλεσε σήμερα τους πολίτες να αναφέρουν αν δουν κάποιο ύποπτο αντικείμενο, προσθέτοντας ότι διεξάγει ελεγχόμενες εκρήξεις σε βομβητές και άλλες συσκευές που πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένες.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Λιβάνου απαγόρευσε τους ασύρματους πομποδέκτες και τους βομβητές στις πτήσεις, καθώς και την αεροπορική αποστολή τέτοιων αντικειμένων, μετέδωσε το Εθνικό Ειδησεογραφικό Πρακτορείο της χώρας.

Μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις της Τρίτης ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ, γιατροί και διοικητικό προσωπικό. Τουλάχιστον δύο από τα θύματα ήταν παιδιά που σκοτώθηκαν όταν εξερράγησαν οι βομβητές των γονιών τους.

«Φυσικά φοβόμαστε, τα παιδιά μου, τα παιδιά των αδελφών μου, όλοι μας. Ποιος αισθάνεται ασφαλής σε μια τέτοια κατάσταση;», είπε ο Μουστάφα Σιμπάι, ένας κάτοικος της Βηρυτού.

«Όταν άκουσα τι συνέβη χθες, άφησα το τηλέφωνό μου στη μοτοσικλέτα μου και απομακρύνθηκα», είπε.

Ο Ζιάντ Μακάρι, υπουργός Πληροφοριών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Λιβάνου, είπε ότι ο πανικός είναι αναμενόμενος, σημειώνοντας ότι η επίθεση αυτή ήταν «ένα νέο είδος εγκλήματος για τους Λιβανέζους» και ότι έπληξε ανθρώπους στα σπίτια τους, στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους. Όμως ταυτόχρονα σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλές φήμες… ότι ανατινάχθηκε ένα θυροτηλέφωνο, ένα σύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, μια τηλεόραση, ένα κινητό τηλέφωνο».

«Όλα αυτά είναι ένα μάτσο ψέματα, ένα μάτσο ψευδείς ειδήσεις και δεν βοηθούν καθόλου», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.