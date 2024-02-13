Λογαριασμός
Δύο Αρμένιοι στρατιώτες νεκροί από πυρά του στρατού του Αζερμπαϊτζάν

Μονάδες του στρατού του Αζερμπαϊτζάν άνοιξαν πυρ (...) εναντίον αρμενικών θέσεων κοντά στη Νερκίν Χαντ, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας

Αρμενία

Δύο Αρμένιοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σήμερα όταν δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν άνοιξαν πυρ εναντίον τομέα στον αρμενικό νομό Σιουνίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας του Καυκάσου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας.

«Μονάδες του στρατού του Αζερμπαϊτζάν άνοιξαν πυρ (...) εναντίον αρμενικών θέσεων κοντά στη Νερκίν Χαντ», στον νομό Σιουνίκ, που γειτονεύει με τον αζερικό θύλακο Ναχιτσεβάν, ανέφερε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν δυο νεκροί και τραυματίες στην αρμενική πλευρά», πρόσθεσε το υπουργείο.

